Wi-Fi ad alta velocità gratuito ora disponibile a bordo dei voli Air France

Air France informa: “Annunciato nell’autunno 2024, il pionieristico in-flight wifi service di Air France è ora operativo. La compagnia si appresta a dotare il quinto aeromobile della sua flotta di high-speed wifi, permettendo ai passeggeri di usufruire gratuitamente di una connessione Internet di qualità, stabile, veloce e sicura. Con questa innovazione, Air France è la prima grande compagnia aerea europea a offrire un servizio di questo tipo a bordo. La compagnia prevede di offrire questo servizio sul 30% della sua flotta entro la fine dell’anno e su tutta la flotta entro la fine del 2026.

Questo nuovo servizio è completamente gratuito in tutte le cabine di viaggio ed è facilmente accessibile effettuando l’accesso al proprio account Flying Blue. Due Embraer 190 e due Airbus A220 sono stati dotati di high-speed wifi pochi giorni fa. Questa settimana un Airbus A350 sarà equipaggiato con questa tecnologia, segnando la sua introduzione sul long-haul network. Rappresentando un passo importante nell’evoluzione verso l’alto di gamma della compagnia, Air France sta progressivamente estendendo questa offerta a tutta la flotta, includendo, per la prima volta, anche i suoi regional aircraft”.

“Durante il volo, i clienti a bordo degli aeromobili equipaggiati possono facilmente restare in contatto con i propri cari, seguire le notizie globali in tempo reale, guardare in streaming TV, film e serie, e persino giocare a videogiochi multiplayer. Questo nuovo servizio è accessibile tramite smartphone, tablet e laptop e permette di collegare più dispositivi contemporaneamente.

I clienti possono accedere al servizio effettuando il login al proprio account Flying Blue, il programma frequent flyer di Air France-KLM Group. Chi non possiede un account Flying Blue può crearne uno direttamente a bordo gratuitamente in pochi clic”, prosegue Air France.

“Air France offrirà l’high-speed wifi a bordo del 30% della propria flotta entro la fine dell’anno e su tutta la flotta entro la fine del 2026. Durante questo periodo di transizione, la compagnia continuerà a offrire una connessione internet a bordo degli aeromobili non ancora dotati di high-speed wifi – un free “messaging” pass per i membri Flying Blue e un’opzione a pagamento per altri utilizzi.

Per offrire questo servizio eccezionale, Air France si è associata a Starlink, leader mondiale nella connettività. Starlink offre internet ad alta velocità e bassa latenza, alimentato da una vasta rete di satelliti in low-Earth orbit per garantire una connessione affidabile durante il volo”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)