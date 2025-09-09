Singapore Airlines riprende i collegamenti tra Milano e Barcellona

Singapore Airlines (SIA) riprende i collegamenti tra Milano Malpensa e Barcellona a partire dal 10 settembre 2025.

“Il volo sarà operato tre volte a settimana – il mercoledì, il giovedì e la domenica – in regime di quinta libertà, offrendo ai passeggeri italiani un’esperienza di viaggio d’eccellenza su un volo a corto raggio.

Il collegamento sarà operato con l’Airbus A350-900, configurato in tre classi di viaggio: Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class. Tutti i passeggeri potranno usufruire di sedili ergonomici, Wi-Fi gratuito e illimitato, sistema di intrattenimento KrisWorld, e di un servizio di bordo premium, garantito dall’equipaggio premiato agli Skytrax World Airline Awards 2025 come ‘World’s Best Cabin Crew’“, afferma Singapore Airlines.

Aswin k, General Manager Italia di Singapore Airlines, ha dichiarato: “La ripresa della rotta Milano – Barcellona rappresenta un tassello importante nella nostra strategia di rafforzamento del network europeo. Questa tratta collega due città dinamiche e complementari, e riflette il nostro impegno a investire nei mercati chiave del nostro network. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo ai passeggeri italiani, che potranno godere dell’ospitalità di prim’ordine che contraddistingue Singapore Airlines. Siamo certi che i passeggeri italiani apprezzeranno l’esperienza di viaggio premium a bordo del nostro A350”.

“Grazie alla programmazione strategica, il collegamento si adatta perfettamente sia a chi desidera concedersi un city break sia ai passeggeri business che necessitano di una breve sosta a Barcellona, offrendo una soluzione efficiente e confortevole tra due importanti centri economici. Il vantaggio aggiuntivo del bagaglio incluso nel biglietto andrà a beneficio anche dei passeggeri italiani che volano a Barcellona per una vacanza”, conclude Singapore Airlines.

Dal 10 settembre 2025

SQ378 Milano – Barcellona: mercoledì, giovedì e domenica 07:40 – 9:15

SQ377 Barcellona- Milano: mercoledì, giovedì e domenica 10:35 – 12:15

Dal 29 ottobre 2025

SQ378 Milano – Barcellona: mercoledì, giovedì e domenica 07:05 – 8:40

SQ377 Barcellona – Milano: mercoledì, giovedì e domenica 10:00 – 11:40

Voli operati con Airbus A350-900

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)