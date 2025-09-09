Bombardier è presente per il terzo anno consecutivo nel TSX30 Top-Performing Stock Ranking

Bombardier informa: “Bombardier annuncia di essere nuovamente presente nella prestigiosa TSX30 list per il terzo anno consecutivo. La classifica premia i 30 titoli con le migliori performance della TSX in un periodo di tre anni conclusosi il 30 giugno 2025. Durante questo periodo, il prezzo delle azioni di Bombardier, rettificato per i dividendi, è aumentato del 514%, mentre la sua capitalizzazione di mercato è aumentata di un impressionante 531%. Anche quest’anno, Bombardier si distingue come unica azienda aerospaziale in classifica”.

“Il completamento con successo del nostro piano di rilancio quinquennale è stato caratterizzato dalla costante coerenza e dalla disciplina finanziaria del nostro team. Ecco perché questo importante riconoscimento spetta a tutti noi di Bombardier. La nostra attenzione agli obiettivi a lungo termine e l’impegno per l’eccellenza hanno creato il nostro continuo slancio”, ha dichiarato Bart Demosky, Executive Vice President and Chief Financial Officer, Bombardier. “Il fastest business jet in the world, il Global 8000, sarà consegnato al suo primo cliente entro la fine dell’anno e questo incredibile momento dimostra, ancora una volta, che Bombardier è leader nell’innovazione nella business aviation. Oltre ai nostri prodotti, siamo stati riconosciuti da due importanti sondaggi del settore, AIN e Professional Pilot, come number 1 per il nostro exceptional aftermarket support. Infine, i nostri settori chiave in crescita, Defense and Services, stanno compiendo passi da gigante in tutto il mondo. Le basi per il nostro successo a lungo termine sono gettate e ringraziamo tutti coloro che sostengono questo percorso”.

“Congratulazioni a Bombardier per il suo terzo consecutivo TSX30 ranking, distinguendosi ancora una volta per l’eccellenza costante nell’innovazione aerospaziale”, ha dichiarato Loui Anastasopoulos, Chief Executive Officer, Toronto Stock Exchange. “Questa performance costante riafferma la leadership del Canada nel settore dell’aviazione e dimostra come le aziende canadesi stiano costruendo vantaggi competitivi sostenibili sulla scena mondiale”.

“La continua crescita finanziaria di Bombardier sottolinea il successo della sua trasformazione strategica e della sua esecuzione disciplinata. I cumulative revenues e l’adjusted EBITDA per il triennio conclusosi il 30 giugno 2025 hanno registrato una forte crescita, rispettivamente del 13% e del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi risultati riflettono la solidità del modello di business di Bombardier, la sua esecuzione mirata e la sua capacità di generare una crescita costante. Durante questo triennio, il net leverage è diminuito del 45%, trainato dall’efficace esecuzione della deleveraging strategy dell’azienda. Questo progresso è stato ulteriormente convalidato da molteplici credit rating upgrades, rafforzando la solida base finanziaria dell’azienda e l’attenzione alla creazione di valore a lungo termine.

I progressi finanziari di Bombardier si riflettono nel suo crescente impatto nel settore aerospaziale canadese. In qualità di datore di lavoro leader, innovatore e incubatore di talenti, l’azienda svolge un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro del settore. Solo nel 2024, Bombardier ha creato quasi 50.000 posti di lavoro in tutto il paese e ha collaborato con oltre 1.550 fornitori locali, rafforzando la sua posizione di motore chiave della crescita economica e dell’innovazione in Canada“, prosegue Bombardier.

“Il TSX30 è un annual ranking delle 30 top-performing companies della Toronto Stock Exchange, basata sull’andamento del prezzo delle azioni rettificato per i dividendi in un periodo di tre anni. Istituito nel 2019, il programma principale premia le TSX-listed companies che hanno dimostrato eccellenza nella crescita, evidenziando la forza complessiva dei mercati azionari canadesi, diversificati e in continua evoluzione”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)