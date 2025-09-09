TAP Air Portugal porta la connettività Bluetooth a bordo

TAP Air Portugal migliora l’esperienza di intrattenimento a bordo dei propri aeromobili a lungo raggio grazie a una nuova funzionalità che consente ai passeggeri di Classe Economy di collegare le proprie cuffie Bluetooth agli schermi individuali del sistema di intrattenimento.

“Questa innovazione consente ai viaggiatori di godere di una qualità audio superiore e della praticità delle proprie cuffie, riducendo al tempo stesso la necessità di distribuire dispositivi usa e getta. Un passo avanti che unisce confort e attenzione all’ambiente.

Grazie a questa novità, infatti, TAP riduce l’impiego di plastica e materiali elettronici monouso. L’iniziativa si aggiunge ad altre misure già adottate dalla compagnia aerea, come la consegna delle cuffie soltanto su richiesta e il rinnovamento del packaging in Economy e Business Class“, afferma TAP Air Portugal.

“La flotta a lungo raggio di TAP, composta da 19 Airbus A330neo e 13 Airbus A321neo LR di ultima generazione, è già equipaggiata con il nuovo software. La funzionalità Bluetooth non è invece disponibile sui tre Airbus A330ceo di precedente generazione e che fanno anch’essi parte della flotta di lungo raggio del vettore.

Tutte le informazioni relative all’intrattenimento a bordo sono disponibili sul sito TAP a questo indirizzo: https://www.flytap.com/it-it/a-bordo/intrattenimento“, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)