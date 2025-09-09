Al via il nuovo accordo di codeshare tra ITA Airways e United Airlines

ITA Airways e United Airlines annunciano l’avvio di un nuovo accordo di codeshare per aumentare la connettività tra Italia e Stati Uniti, garantendo maggiori opzioni di viaggio per i loro passeggeri. I biglietti in codeshare sono in vendita da oggi per volare a partire dal 15 settembre.

“L’accordo contribuisce alla strategia di ampliamento del network della Compagnia italiana, che prevede la crescita delle connessioni di lungo raggio e l’espansione delle destinazioni intercontinentali raggiungibili dall’hub di Roma Fiumicino, al fine di cogliere le opportunità offerte dai mercati in crescita e rispondere alla domanda di una clientela sempre più internazionale. Il codeshare con United Airlines, dunque, si inserisce coerentemente nel piano di ITA Airways di incrementare la propria offerta in Nord America“, afferma ITA Airways.

“L’accordo di codeshare con United Airlines rappresenta per ITA Airways un passo significativo nella sua strategia di espansione del network verso nuove destinazioni intercontinentali”, ha dichiarato Joerg Eberhart, CEO e Direttore Generale di ITA Airways. “Grazie a questa partnership consolidiamo la nostra presenza sul mercato statunitense – il secondo per importanza dopo quello nazionale – offrendo ai passeggeri la possibilità di raggiungere ulteriori mete negli Stati Uniti attraverso i collegamenti offerti dal nostro nuovo Partner, United Airlines, e saremo felici di trasportare passeggeri americani sui nostri voli da Roma Fiumicino verso destinazioni italiane e internazionali. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di crescita sui mercati internazionali, che culminerà con l’ingresso di ITA Airways in Star Alliance, previsto per il 2026, a seguito dell’integrazione nel Gruppo Lufthansa. Siamo orgogliosi di poter ampliare l’offerta di viaggio per i nostri clienti grazie alla sinergia con United Airlines”.

“United serve l’Italia da oltre 33 anni e oggi offre servizi diretti da Roma, Milano, Napoli, Venezia e Palermo verso gli Stati Uniti”, ha dichiarato Patrick Quayle, Senior Vice President, Global Network Planning and Alliances di United Airlines. “ITA Airways e United condividono l’impegno di offrire ai nostri clienti più scelte, più destinazioni e maggiori opportunità di esplorare – e con questa nuova collaborazione in ambito loyalty e codeshare, i nostri clienti beneficeranno di una connettività ancora maggiore e di un’esperienza di viaggio più fluida viaggiando sulle reti reciproche”.

“Questa collaborazione offre numerosi privilegi ai passeggeri ITA Airways, fra cui la possibilità di acquistare un biglietto unico per raggiungere la propria meta finale attraverso voli in connessione con la Compagnia statunitense, a cui verrà aggiunto il codice AZ. Allo stesso modo, i clienti United Airlines potranno godere degli stessi vantaggi quando in viaggio con ITA Airways, ai cui voli verrà applicato il codice UA.

Insieme al nuovo accordo di codeshare viene annunciata anche un’ importante novità per i clienti di entrambe le compagnie, i quali potranno accumulare e utilizzare punti nei rispettivi programmi frequent flyer, Volare per ITA Airways e MileagePlus per United Airlines. I passeggeri dei rispettivi programmi fedeltà avranno facoltà di accedere alle Lounge a seconda del tier di appartenenza”, prosegue ITA Airways.

“I passeggeri ITA Airways potranno raggiungere nuove emozionanti destinazioni nel continente americano tramite le sinergie con il vettore statunitense, come Dallas (DFW), Denver (DEN), Honolulu (HNL), Houston (IAH) e Newark (EWR), in aggiunta alle rotte già operate dalla Compagnia italiana di riferimento che, nell’attuale stagione Summer 2025, vola a Boston (BOS), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), San Francisco (SFO), Washington (IAD).

Contemporaneamente, i passeggeri United Airlines vedranno amplificate le loro opportunità di viaggio non solo nel Bel Paese – dove potranno usufruire dei voli in connessione per visitare alcune tra le più popolari mete nazionali, come Bari (BRI), Bologna (BLQ), Firenze (FLR), Catania (CTA), Torino (TRN) – ma anche in Europa e oltre – tra cui luoghi unici come, per esempio, Atene (ATH), Amsterdam (AMS), Malta (MLA), Monaco (MUC)”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)