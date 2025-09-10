Air Canada annuncia il network internazionale per il 2026

Air Canada ha annunciato oggi il proprio network internazionale per la stagione estiva 2026, che prevede l’introduzione di nuove destinazioni e il rafforzamento dei collegamenti esistenti, offrendo maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri provenienti da Europa e Asia diretti in Canada.

“A partire dal prossimo anno, la compagnia aerea inaugurerà nuovi voli diretti da Catania e Palma di Maiorca verso Montréal, uno dei principali hub transatlantici di Air Canada. Verranno inoltre ripristinati i collegamenti diretti da Budapest a Toronto, mentre sarà aumentata la capacità sulla rotta per Praga, per rispondere alla crescente domanda. Un’importante novità riguarda anche il collegamento tra Vancouver e Bangkok, che, grazie all’elevato gradimento da parte dei passeggeri, passerà da stagionale a operativo tutto l’anno. Air Canada riprenderà anche i voli diretti da Shanghai a Toronto ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio per i passeggeri provenienti dall’Asia”, afferma Air Canada.

“L’espansione internazionale continua di Air Canada riflette le nostre ambizioni audaci e sfrutta l’ampiezza e la capillarità del nostro network per cogliere le opportunità offerte dalla crescente domanda globale di viaggi, alimentata dalle tendenze del turismo leisure, dall’aumento dell’interesse verso l’Asia e dallo sviluppo del trasporto cargo. La prossima estate lanceremo nuovi ed entusiasmanti collegamenti verso Montréal dalla Sicilia e Palma di Maiorca, offrendo ai clienti europei un accesso diretto a una delle città più dinamiche del Canada, e con comode connessioni anche verso tutto il Nord America. Air Canada è il primo vettore a offrire voli di linea dalla Sicilia e Palma di Maiorca verso il Canada”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, and President, Cargo at Air Canada.

“Con il ritorno della rotta da Budapest rafforziamo ulteriormente il nostro hub globale di Toronto offrendo ai clienti una connessione diretta da una destinazione europea molto apprezzata. A questo si aggiunge l’incremento dei servizi da Praga. Insieme all’estensione annuale dei voli tra Vancouver e Bangkok, queste aggiunte strategiche consolidano la rete globale di Air Canada come una delle più estese del Nord America, collegando direttamente inostri clienti in Europa al Canada, offrendo connessioni verso tutti e sei i continenti”.

Tutti i voli sono già disponibili per l’acquisto su aircanada.com, tramite i Contact Centre di Air Canada e presso le agenzie di viaggio.

AC933 Catania (CTA) – Montreal (YUL): partenza 11:50, arrivo 15:20 – Mer, Ven, Dom – 5 giugno, 23 ottobre 2026

(Ufficio Stampa Air Canada)