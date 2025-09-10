Boeing accelera la produzione con i 3D-Printed Solar Array Substrates

Boeing informa: “Boeing ha presentato un 3D printed solar array substrate approach che riduce i tempi di costruzione dei compositi fino a sei mesi in un tipico solar array wing program, dalla stampa all’assemblaggio finale. Ciò rappresenta un miglioramento della produzione fino al 50% rispetto ai tempi attuali.

Il flight representative hardware ha completato i test ingegneristici e sta procedendo con il percorso di qualificazione standard di Boeing in vista delle customer missions.

“La potenza determina il ritmo di una missione. Abbiamo coinvolto tutta la nostra azienda per introdurre efficienze e nuove tecnologie per accelerare ulteriormente”, ha affermato Michelle Parker, vice president of Boeing Space Mission Systems. “Integrando la additive manufacturing expertise di Boeing con la high efficiency solar tech di Spectrolab e la high rate production line di Millennium, il nostro Space Mission Systems team sta trasformando la velocità di produzione in una capacità, aiutando i clienti a realizzare costellazioni resilienti più rapidamente”.

“I primi 3D-printed solar arrays faranno volare le Spectrolab solar cells a bordo di small satellites realizzati da Millennium Space Systems. Entrambe le non-integrated subsidiaries fanno parte dell’organizzazione Space Mission Systems di Boeing.

Oltre ai pannelli stessi, l’approccio di Boeing consente la costruzione parallela dell’intero pannello, abbinando un printed, rigid substrate con flight-proven modular solar technologies

Stampando caratteristiche come i percorsi di cablaggio e i punti di attacco direttamente in ogni pannello, il progetto sostituisce decine di componenti separati e delicate fasi di incollaggio con un unico pezzo robusto e preciso, più rapido da costruire e più facile da integrare. Si basa sui materiali e sui processi additivi qualificati di Boeing, collaudati in volo”, prosegue Boeing.

“Con l’espansione della additive manufacturing in Boeing, non stiamo solo risparmiando tempo e costi, ma stiamo anche migliorando le prestazioni”, ha affermato Melissa Orme, vice president, Materials & Structures, Boeing Technology Innovation. “Abbinando materiali qualificati a un filo conduttore digitale comune e a una produzione ad alta velocità, possiamo alleggerire le strutture, creare nuovi progetti e ripetere il successo in tutti i programmi”.

“In tutto il portfolio Boeing, l’azienda ha integrato oltre 150.000 componenti stampati in 3D, ottenendo significativi vantaggi in termini di tempi, costi e prestazioni. Questo include oltre 1.000 componenti a radiofrequenza su ogni satellite Wideband Global SATCOM (WGS) attualmente in produzione e diverse linee di prodotti per piccoli satelliti con strutture completamente stampate in 3D.

Il nuovo approccio è progettato per essere scalabile da piccoli satelliti a piattaforme più grandi, tra cui i Boeing 702 class spacecraft, con l’obiettivo di essere disponibile sul mercato entro il 2026.

Stampando la struttura del pannello e le sue funzionalità integrate, Boeing può assemblare l’array parallelamente alla produzione delle celle. L’assemblaggio robotizzato e l’ispezione automatizzata presso Spectrolab riducono ulteriormente i passaggi di consegne, migliorando velocità e coerenza”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)