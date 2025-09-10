Avelo ordina fino 100 Embraer E195-E2

Avelo Airlines ha effettuato un ordine fermo per 50 aeromobili Embraer E195-E2, con diritti di acquisto per altri 50, a supporto della strategia della compagnia aerea volta a offrire viaggi convenienti e comodi negli Stati Uniti.

“Le consegne degli aeromobili dovrebbero iniziare nella prima metà del 2027. Il valore di listino dell’ordine è di 4,4 miliardi di dollari, esclusi i diritti di acquisto.

Avelo sarà la prima compagnia aerea statunitense a operare il più grande e avanzato commercial aircraft di Embraer, rappresentando un traguardo significativo per l’E2 program di Embraer. Gli E195-E2 modernizzeranno la flotta di Avelo, integrando i suoi Boeing 737NG nel prossimo futuro e migliorando al contempo l’efficienza nei costi e la copertura della rete.

Le eccellenti prestazioni dell’E2 sui voli a corto raggio, rese possibili dall’E2TS (Embraer Enhanced Takeoff System), la prima tecnologia proprietaria di Embraer nel suo genere, sono una caratteristica chiave che aprirà nuovi mercati per Avelo e promuoverà l’efficienza in molti degli aeroporti esistenti della compagnia. Questo, insieme all’autonomia, alla fuel efficiency e alla ridotta rumorosità del velivolo, lo rendono l’aereo ideale per espandere il network di Avelo“, afferma Embraer.

Il fondatore e CEO di Avelo Airlines, Andrew Levy, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Embraer e di portare questo best-in-class small narrowbody airplane sul mercato statunitense. I nostri clienti apprezzeranno i comodi sedili 2×2 dell’E2, le in-seat power ports, le ampie cappelliere e la cabina silenziosa. Le performance, le dimensioni e l’efficienza eccezionali dell’aereo lo rendono la scelta perfetta per la futura crescita del nostro scheduled service network. L’airline industry negli Stati Uniti è in continua evoluzione e l’E2 si adatta perfettamente alla nostra visione per il ruolo unico di Avelo in questa evoluzione”.

“L’E195-E2 rappresenta una svolta per le compagnie aeree che desiderano crescere in modo redditizio e migliorare al contempo la guest experience”, afferma Arjan Meijer, President and CEO, Embraer Commercial Aviation. “Avelo completa la sua narrowbody fleet con il best-in-class E195-E2. La sua eccezionale fuel efficiency, la silenziosità e la short-field capability sbloccheranno nuovi mercati e ottimizzeranno la capacità attraverso il loro network, il tutto con una cabina che i passeggeri apprezzeranno davvero”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)