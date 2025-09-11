Swissport apre una nuova Aspire Executive Lounge all’Aeroporto di Venezia

Aspire Executive Lounges, la divisione ospitalità di Swissport International e il Gruppo SAVE che gestisce il Polo aeroportuale del Nord Est, comprensivo dell’Aeroporto di Venezia, celebrano l’apertura della nuova lounge all’aeroporto Marco Polo.

“Il lancio risponde al significativo aumento del traffico passeggeri e del volume di ospiti che beneficiano dei servizi lounge già presenti in aeroporto. Con una capienza di 73 posti a sedere, l’esclusivo spazio di 330 m2 è stato progettato con cura per offrire un’esperienza unica e di alto livello. Situata al secondo piano sopra i banchi del check-in 28-48 prima dei controlli di sicurezza, la lounge accoglie tutti gli ospiti: passeggeri in partenza, in arrivo e anche passeggeri non in viaggio che cercano un funzionale business center utilizzabile come hub per incontri di lavoro presso l’aeroporto.

Gli ospiti possono usufruire di cibo e bevande, comodi posti a sedere, Wi-Fi ad alta velocità e uno spazio ideale per lavorare o connettersi in tutta tranquillità, il tutto incluso nel prezzo d’ingresso. Sono disponibili anche sale riunioni in affitto, che offrono uno spazio privato per meeting o impegni lavorativi che richiedono riservatezza. La proposta gastronomica, ispirata alla tradizione italiana e alle eccellenze locali, valorizza filiere brevi e ingredienti stagionali grazie alla collaborazione con catering e produttori del territorio, in linea con l’impegno di Aspire Executive Lounges per la sostenibilità. L’accesso rapido ai controlli di sicurezza è incluso nel prezzo d’ingresso per i passeggeri che viaggiano su voli diretti verso destinazioni al di fuori degli Stati Uniti, consentendo un passaggio veloce e senza stress ai gate di imbarco”, afferma Swissport.

“La nuova lounge è il risultato di una collaborazione orientata alla ricerca di soluzioni tra l’operatore aeroportuale SAVE S.p.A. e Swissport. Spinti dall’impegno comune di migliorare l’esperienza dei passeggeri all’aeroporto Marco Polo di Venezia, i due partner hanno lavorato insieme per sviluppare un progetto flessibile, temporaneo e di test che aggiunge uno spazio prezioso per il relax e la comodità”, prosegue Swissport.

“La nuova lounge dell’aeroporto di Venezia, collocata strategicamente prima dei controlli di sicurezza, nasce per rispondere alle esigenze di una mobilità moderna, fluida e connessa”, dichiara Ilaria Grandin, commercial manager non aviation del Gruppo SAVE. “È il secondo spazio lounge, che mettiamo a disposizione dei passeggeri, a testimonianza di una domanda crescente di comfort, servizi e ambienti dedicati. Un luogo pensato per accogliere sia il viaggiatore business, che cerca efficienza e spazi di lavoro, sia il passeggero leisure, che desidera iniziare o concludere il viaggio in un ambiente curato e rilassante. Il progetto riflette la nostra visione che concepisce l’aeroporto come un luogo di ospitalità evoluta, capace di generare valore e benessere in ogni fase del viaggio”.

“In risposta alla crescente domanda di servizi lounge premium in Italia, Swissport sta valutando l’espansione del proprio servizio ad altri aeroporti italiani, in linea con la strategia aziendale volta a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato”, continua Swissport.

“Siamo orgogliosi di aprire la nostra prima lounge in Italia e di dare il benvenuto agli ospiti in questo importante snodo del trasporto nel nord Italia. La nuova lounge sottolinea il nostro forte impegno nei confronti del mercato italiano. Siamo già in trattativa con altri aeroporti e prevediamo di aprire altri spazi simili in futuro. Inoltre, non vediamo l’ora di portare la nostra esperienza globale in Italia e stiamo esplorando ulteriori opportunità di crescita nei servizi di terra, nella movimentazione delle merci e nell’aviazione executive”, aggiunge Marina Bottelli, amministratore delegato di Swissport Italia.

“Aspire Executive Lounges, uno dei marchi leader mondiali nel settore dell’ospitalità aeroportuale, accoglie circa sei milioni di ospiti all’anno. Il portafoglio di lounge comprende non solo gli spazi Aspire Executive, fiore all’occhiello del marchio, ma anche partnership con le lounge delle principali compagnie aeree, assicurazioni, banche e compagnie finanziarie, offrendo un’esperienza di livello mondiale ai viaggiatori di tutto il mondo”, conclude Swissport.

(Ufficio Stampa Swissport – Photo Credits: Swissport International AG)