Iberia si prepara all’inverno con nuove rotte e maggiori frequenze in America Latina e Nord America

Iberia inaugura la stagione invernale (dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026) con nuove rotte, maggiori frequenze verso destinazioni in America Latina, Nord America ed Europa e il ritorno delle seasonal winter routes.

“Questa interessante gamma di destinazioni consentirà ai clienti di pianificare le proprie vacanze nei prossimi mesi. Uno dei principali eventi della stagione invernale è il lancio di tre nuove long-haul international routes: Orlando negli Stati Uniti, Recife e Fortaleza in Brasile. A partire dal 26 ottobre, Iberia opererà voli diretti tra Madrid e Orlando con quattro frequenze settimanali, utilizzando aeromobili A330 da 292 posti. Con questa nuova rotta Iberia offre ora nove destinazioni dirette negli Stati Uniti, rafforzando la sua leadership tra Spagna e Nord America.

In Brasile, Iberia sta espandendo la sua presenza con due nuove destinazioni. I voli diretti per Recife inizieranno il 13 dicembre con tre frequenze settimanali, mentre Fortaleza verrà aggiunta il 19 gennaio, sempre con tre voli settimanali. Entrambe le rotte saranno operate con l’innovativo Airbus A321XLR, di cui Iberia è stata la compagnia aerea di lancio a livello globale alla fine dello scorso anno.

Queste nuove destinazioni fanno parte del Flight Plan 2030 di Iberia, la roadmap della compagnia per la crescita nei prossimi anni. L’obiettivo è rafforzare la posizione di Iberia nei mercati strategici aumentando la connettività nelle Americhe e in Europa”, afferma Iberia.

“Oltre alle nuove destinazioni, Iberia aumenterà le frequenze nei mercati chiave dell’America Latina e del Nord America nei prossimi mesi. Nella Repubblica Dominicana e a Porto Rico, la compagnia aerea raggiungerà un record storico di frequenze. La rotta Madrid-Santo Domingo sarà potenziata con un massimo di quattro voli settimanali aggiuntivi, arrivando a due servizi giornalieri. La rotta Madrid-San Juan vedrà fino a sette voli settimanali in più rispetto allo scorso inverno, raggiungendo un massimo di 14 frequenze settimanali.

Anche Rio de Janeiro registrerà un aumento, raggiungendo sette voli settimanali a febbraio, in concomitanza con la stagione del Carnevale. Santiago del Cile passerà da dieci a dodici voli settimanali e Lima raggiungerà i 14 voli, uno in più rispetto allo scorso inverno.

Anche in Nord America le operazioni di Iberia cresceranno. New York, una delle destinazioni più popolari, avrà due voli giornalieri per tutto l’inverno. La rotta Madrid-Boston raddoppierà le sue operazioni, con un massimo di due voli giornalieri operati dall’A321XLR. Washington diventerà una destinazione aperta tutto l’anno, con tre voli settimanali programmati per l’inverno”, prosegue Iberia.

“Quest’inverno, continuiamo a crescere per collegare l’America Latina e il Nord America con l’Europa attraverso il nostro hub di Madrid. L’America Latina fa parte del DNA di Iberia, ed è per questo che continuiamo a investire in questo mercato. Questo si riflette nel lancio di due nuove rotte: Recife e Fortaleza in Brasile. Stiamo inoltre raggiungendo un record storico di frequenze verso la Repubblica Dominicana e Porto Rico, e rafforzando destinazioni come Santiago del Cile, Lima e Rio de Janeiro per soddisfare la forte domanda di viaggi transatlantici. Negli Stati Uniti, lanceremo una nuova rotta per Orlando a ottobre e aumenteremo le frequenze per New York, Boston e Washington, consolidando la nostra posizione di compagnia aerea leader per il traffico tra Spagna e Nord America”, afferma María Jesús López Solás, Chief Commercial, Network Development and Alliances Officer.

“Quest’inverno Iberia punta anche sulle capitali europee. Amsterdam avrà quattro voli giornalieri, con un aumento di sette frequenze settimanali rispetto allo scorso inverno. Roma guadagnerà due voli settimanali aggiuntivi, raggiungendo un totale di 44, con un massimo di sei o sette voli giornalieri in determinati giorni. Anche Parigi vedrà due frequenze settimanali aggiuntive, raggiungendo fino a undici voli giornalieri in determinati giorni.

L’inverno è sinonimo di sport sulla neve. Per supportare questi viaggi, Iberia sta aumentando i voli verso le destinazioni sciistiche. Torneranno tre rotte stagionali verso Austria, Norvegia e Finlandia, e verrà aggiunto un volo aggiuntivo il sabato per Ginevra per facilitare i viaggi verso le località sciistiche svizzere.

Innsbruck (Austria): a partire dal 21 dicembre, con due voli settimanali fino a Pasqua. Iberia offre il trasporto gratuito di attrezzatura sportiva e un bagaglio standard con Optima e le higher fares.

Tromsø (Norvegia): nota per l’aurora boreale e i fiordi. I voli inizieranno il 4 dicembre 2025 e dureranno fino al 1° marzo 2026, con due frequenze settimanali.

Rovaniemi (Finlandia): capitale della Lapponia e patria di Babbo Natale, torna per il terzo anno consecutivo. I voli inizieranno il 3 dicembre e dureranno fino al 28 febbraio 2026, operati con aeromobili A320neo.

Inoltre, saranno aggiunte due frequenze settimanali verso Vienna per supportare le visite ai mercatini di Natale e un altro volo il sabato verso Ginevra per facilitare i viaggi verso le località sciistiche svizzere.

Alcune rotte stagionali estive si estenderanno anche all’inverno per dare ai clienti più tempo per godersi queste destinazioni: Dubrovnik e Zagabria in Croazia e Funchal in Portogallo. Tutte e tre saranno operative fino a novembre e torneranno a marzo.

Algeri avrà un volo giornaliero per tutto l’inverno, tre in più rispetto alla scorsa stagione”, conclude Iberia.

