iGA Istanbul Airport ospiterà l’ACI World Airport Experience Summit 2026

Airports Council International (ACI) World ha annunciato che iGA Airport di Istanbul ospiterà l’ottava edizione dell’ACI World Airport Experience Summit, dal 31 agosto al 4 settembre 2026 a Istanbul, Turchia.

“L’ACI World Airport Experience Summit è il principale evento globale dedicato all’esperienza aeroportuale. L’evento riunisce dirigenti ed esperti da tutto il mondo per condividere approfondimenti, strategie e soluzioni che plasmano l’esperienza di clienti e dipendenti.

iGA Airport di Istanbul, inaugurato nel 2019, è ora uno dei principali hub aeronautici al mondo, al crocevia tra Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente. E’ stato nominato ‘world’s best-connected airport’ nell’ACI Europe 2025 Airport Industry Connectivity Report, ha gestito oltre 80 milioni di passeggeri nel 2024, con obiettivo di 120 milioni entro il prossimo decennio

E’ stato il primo aeroporto in Europa a lanciare simultaneous triple runway operations nel 2025, aumentando capacità ed efficienza”, afferma ACI World.

Justin Erbacci, ACI World Director General Justin Erbacci, ha dichiarato: “iGA Istanbul Airport è una scelta eccezionale per ospitare l’ACI World Airport Experience Summit 2026, dove verrà plasmato il prossimo decennio di esperienza per passeggeri e dipendenti. In quanto hub globale con una crescita notevole e un approccio lungimirante all’esperienza del cliente, iGA Istanbul Airport esemplifica l’eccellenza sia nell’esperienza dei passeggeri che dei dipendenti, nella trasformazione digitale e nella resilienza operativa. Siamo certi che iGA Istanbul Airport offrirà spunti preziosi e un caloroso benvenuto alla nostra comunità aeroportuale globale”.

Selahattin Bilgen, CEO di iGA Istanbul Airport, ha dichiarato: “È un piacere dare il benvenuto in Turchia all’ACI World Airport Experience Summit 2026. L’opportunità di ospitare questo prestigioso evento globale presso iGA Istanbul Airport il prossimo anno è il riconoscimento di quanta strada abbiamo fatto in così poco tempo. Sarà una grande opportunità per celebrare il nostro status di aeroporto meglio connesso al mondo, condividendo nuove idee, mostrando innovazione e celebrando l’aviazione globale. Siamo orgogliosi che Istanbul non solo contribuirà a dare forma al prossimo capitolo dei viaggi di livello mondiale e delle esperienze eccezionali per i passeggeri, ma che sarà anche al centro di nuove idee e dibattiti di alto profilo che si terranno tra i leader dell’aviazione di tutto il mondo”.

“L’annuncio è stato fatto durante la cerimonia di chiusura della settima edizione a Guangzhou, Cina.

L’evento di quest’anno, ha riunito oltre 1.400 partecipanti da tutto il mondo. 15 panel e sessioni con approfondimenti di alti dirigenti e 57 relatori principali hanno plasmato il futuro dell’esperienza di passeggeri e dipendenti.

I prestigiosi ACI ASQ Awards e le Customer Experience Accreditations hanno celebrato oltre 181 aeroporti, stabilendo nuovi standard globali nella qualità del servizio.

Questi punti consolidano il Summit come il principale evento globale dedicato all’esperienza aeroportuale, promuovendo la collaborazione e l’innovazione negli aeroporti di tutto il mondo”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)