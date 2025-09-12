Air France si aggiudica nuovamente le five stars nell’official APEX global ranking

L’11 settembre 2025, durante la cerimonia APEX/IFSA tenutasi a Long Beach, California (USA), Air France è stata certificata come 5-star airline per il quarto anno consecutivo.

“Questa classifica delle migliori compagnie aeree viene stilata ogni anno dall’Airline Passenger Experience Association (APEX), un’organizzazione di ricerca e valutazione di fama mondiale nel campo dell’air travel experience. La classifica si basa sulla valutazione indipendente di oltre un milione di voli da parte dei passeggeri di quasi 600 compagnie aeree in tutto il mondo, con punteggi che vanno da 1 a 5 stelle.

Quest’anno i criteri sono stati ancora più severi, limitando l’accesso alla 5-star category solo alle 40 migliori compagnie aeree al mondo, meno del 7% delle compagnie aeree valutate complessivamente.

Questo premio testimonia ancora una volta l’eccellenza dell’esperienza di viaggio che Air France offre ai suoi clienti, in tutte le sue cabine. Dall’attenzione rivolta a ogni cliente in termini di comfort di seduta, alla ricca e variegata offerta di ristorazione e alla qualità dell’intrattenimento a bordo, Air France si impegna a garantire che ogni viaggio sia un’esperienza indimenticabile”, afferma Air France.

“Ricevere questo premio per il quarto anno consecutivo è un immenso motivo di orgoglio per Air France. Queste 5 stelle testimoniano la qualità dell’esperienza di viaggio che ci impegniamo a offrire quotidianamente ai nostri clienti. Desidero ringraziare tutti i nostri clienti per la fiducia che hanno dimostrato nella nostra compagnia aerea votando per noi, così come tutti i nostri team, il cui impegno e la cui competenza sono essenziali per la nostra ambizione di essere una delle migliori compagnie aeree al mondo”, ha dichiarato Fabien Pelous, SVP Customer Experience, Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)