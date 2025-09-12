Emirates ottiene due riconoscimenti globali ai 2026 APEX awards

Emirates ha ricevuto riconoscimenti a livello globale all’APEX/IFSA Global EXPO di Long Beach, California, vincendo due importanti premi: l’APEX Best™ Global Entertainment Award 2026 per il suo sistema di intrattenimento in volo – ice, e il 2026 APEX WORLD CLASS™ award per tutti gli aspetti riguardanti customer experience and brand della compagnia aerea.

“Tra una selezione di oltre 600 compagnie aeree in tutto il mondo, Emirates si è aggiudicata il 2026 APEX Best Global Entertainment award, grazie a un milione di voti verificati di passeggeri. Ice di Emirates è da tempo celebrato come la più grande media library in the sky al mondo, offrendo ai clienti oltre 6.500 canali di intrattenimento e informazione diversificati. All’interno della sua vasta libreria, i clienti possono scegliere tra un massimo di 2.000 film, 650 programmi TV e 4.000 ore di musica, podcast e audiolibri in 40 lingue. Ice collabora con i migliori provider, tra cui HBO Max, Disney+, Paramount+, Food Network, CBeebies, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals, Shahid, BBC Earth, Animal Planet, HGTV, Nickelodeon e Spotify, per offrire contenuti di tendenza e attuali. Ice offre anche 5 canali TV in diretta con eventi sportivi e notizie, oltre a fornire aggiornamenti, titoli di cronaca, orari dei voli e un inflight airshow per seguire l’andamento del volo e ammirare il mondo da 40.000 piedi di altezza attraverso telecamere esterne.

Emirates sta inoltre implementando l’installazione del nuovo AVANT Up system di Thales per la sua flotta di 50 nuovi Airbus A350. Con un investimento di oltre 350 milioni di dollari, l’intrattenimento in volo di nuova generazione sugli A350 di Emirates offre una serie di funzionalità innovative e all’avanguardia. Questa tecnologia rivoluzionaria include display Optiq 4k QLED HDR, la capacità di ospitare il triplo dei contenuti, migliori ‘live’ television options, interfacce innovative e intuitive e una connettività migliorata per i passeggeri”, afferma Emirates.

“Introdotto nel 2021, Emirates ha ricevuto ancora una volta l’APEX WORLD CLASS™ award per la sua gamma di prodotti e servizi apprezzati dai clienti di tutto il mondo, per il sesto anno consecutivo. Emirates è stata riconosciuta e definita di livello mondiale in tutte le categorie, tra cui safety and well-being, sustainability, service and guest experience, food and beverage, brand integrity, hospitality, personalisation, comfort, connectivity e molto altro. L’APEX WORLD CLASS™ award è un risultato di prim’ordine, verificato da professionisti del settore su voli reali in tempo reale.

Il 2026 APEX WORLD CLASS™ award è un’ulteriore testimonianza della promessa ‘fly better’ di Emirates ai clienti e si aggiunge ai numerosi altri riconoscimenti ricevuti negli ultimi mesi. Emirates si è aggiudicata il primo posto come ‘Best Long Haul Airline’ ai The Telegraph Travel Awards 2025. Riconosciuta per i suoi prodotti di livello mondiale, i servizi eccezionali e le esperienze di viaggio ineguagliabili, la compagnia aerea è stata votata come best long-haul carrier in the world da 20.000 lettori del Telegraph Travel. Emirates continua a essere la compagnia aerea preferita dai clienti di tutto il mondo ed è stata anche riconosciuta come ‘2025’s Most Recommended Global Brand’ by YouGov, l’unica compagnia aerea a comparire nella top 10 mondiale”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)