Bombardier celebra 20 anni di eccellenza nei Chicago and Frankfurt Parts Hub

Bombardier informa: “Bombardier celebra il 20° anniversario di due pilastri del suo global customer service network: i Chicago and Frankfurt Parts Hubs. Questa settimana, centinaia di dipendenti di entrambe le sedi si sono riuniti per partecipare ai festeggiamenti e celebrare questo importante anniversario. Anche fornitori, funzionari locali e operatori del settore sono stati invitati a unirsi ai festeggiamenti per celebrare questo importante traguardo”.

“Per due decenni, i nostri Chicago and Frankfurt hubs hanno svolto un ruolo fondamentale nel fornire ai nostri clienti i ricambi essenziali di cui hanno bisogno per garantire che i loro aerei siano pronti per qualsiasi missione”, ha dichiarato Paul Sislian, Executive Vice President, Bombardier Aftermarket Services & Strategy. “Con operazioni 24 ore su 24 e inventory systems programmati per garantire velocità e precisione, questi centri offrono la massima tranquillità e sicurezza, sottolineando l’impegno fondamentale di Bombardier per un world-class service, fornito con cura e praticità eccezionali”.

“Per facilitare la distribuzione dei ricambi ai clienti, 20 anni fa Bombardier ha deciso di accorpare diverse sedi più piccole in due grandi hub, strategicamente posizionati vicino ai principali aeroporti. La Chicago facility ha aperto ufficialmente il 27 giugno 2005, seguita da quella di Francoforte il 29 agosto dello stesso anno. Oggi, i due hub spediscono rispettivamente 2.000 e 400 individual part numbers al giorno. Chicago può immagazzinare oltre 100.000 ricambi unici a piena capacità, mentre la facility di Francoforte ha una capacità di circa 60.000 ricambi. Entro l’inizio del 2026, si prevede che Chicago supererà i 10 milioni di componenti spediti, mentre Francoforte è sulla buona strada per raggiungere 1,5 milioni di componenti spediti entro la fine dell’anno.

Per supportare ulteriormente i clienti nelle regioni chiave, Bombardier gestisce anche quattro depositi regionali a Singapore, Hong Kong, Dubai e San Luis Obispo, California”, prosegue Bombardier.

“L’attenzione di Bombardier alla disponibilità dei componenti e alla consegna rapida continua a ottenere riconoscimenti nel settore. Nell’Aviation International News 2025 Product Support Survey, Bombardier si è classificata al primo posto tra i business jet OEMs per il secondo anno consecutivo, a dimostrazione della sua costante attenzione alla soddisfazione del cliente. Bombardier ha mantenuto un 92% “off the shelf” shipping rate , garantendo che i clienti ricevano i componenti di cui hanno bisogno, esattamente quando ne hanno bisogno. A ulteriore conferma di questa leadership, Bombardier si è anche aggiudicata il primo posto nel 2025 Professional Pilot Corporate Aircraft Product Support Survey. Questi risultati dimostrano che l’azienda sta definendo un nuovo punto di riferimento per l’eccellenza nel settore”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)