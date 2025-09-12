Qantas annuncia i primi voli dell’Airbus A321XLR

Qantas ha annunciato che da oggi sono disponibili le prenotazioni per i primi voli dell’Airbus A321XLR, segnando un’importante pietra miliare nel programma di rinnovamento della flotta della compagnia aerea.

“I primi due A321XLR, Great Ocean Road (VH-OGA) e Outback Way (VH-OGB), decolleranno per la prima volta con commercial passengers giovedì 25 settembre sulle rotte Sydney-Melbourne e Sydney-Perth, previa approvazione normativa.

Questi nuovi aeromobili offriranno un’esperienza di volo più confortevole ai clienti, con sedili più ampi, finestrini più grandi, Wi-Fi veloce e gratuito e vani portaoggetti che consentono di trasportare circa il 60% di bagagli in più rispetto al Boeing 737 che andranno a sostituire”, afferma Qantas.

Markus Svensson, CEO di Qantas Domestic, ha dichiarato: “Il volo commerciale inaugurale decollerà da Sydney per Perth, offrendo ai clienti un primo assaggio del comfort, dello spazio e della connettività offerti da questi aeromobili. Questi aeromobili di nuova generazione segnano un nuovo entusiasmante capitolo per Qantas. Sappiamo che molti dei nostri clienti attendevano con ansia l’opportunità di volare a bordo di questi nuovi aeromobili, proprio come i nostri team non vedevano l’ora di farlo. L’autonomia di volo estesa ci consentirà inoltre di operare questi aeromobili sia su rotte domestiche che internazionali a corto raggio, comprese destinazioni nel Sud-est asiatico e nelle isole del Pacifico attualmente non raggiungibili con la nostra attuale narrowbody fleet”.

“Il terzo A321XLR di Qantas, Seven Peaks Walk (VH-OGC), è uscito dal paint shop di Amburgo questo mese e la consegna è prevista per novembre. Entro la fine dell’esercizio finanziario, Qantas avrà a disposizione sette esemplari di questo tipo.

L’annuncio di oggi segue la notizia che Qantas sta ulteriormente espandendo la sua A321XLR fleet, portando l’ordine a 48 aeromobili (leggi anche qui). L’espansione del più grande programma di rinnovamento della flotta mai realizzato dal Gruppo prevede la configurazione di 16 A321XLR con lie-flat Business seats and seat back entertainment screens, per servire rotte più lunghe, inclusi i servizi transcontinentali da e per Perth, e short and medium haul international routes”, conclude Qantas.

(Ufficio Stampa Qantas Group)