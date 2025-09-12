Finnair riceve il Five-Star Global Airline Award da APEX sulla base delle recensioni dei clienti

Finnair informa: “Finnair ha ottenuto il massimo punteggio: il Five Star Global Official Airline Rating dalla Airline Passenger Experience Association (APEX) per il 2026. Le valutazioni APEX si basano sui feedback certificati dei passeggeri: oltre un milione di voli sono stati recensiti, coinvolgendo quasi 600 compagnie aeree in tutto il mondo”.

“Questo riconoscimento ha per noi un valore speciale, perchè riflette le opinioni dei nostri clienti. È una testimonianza dell’impegno del nostro team nel migliorare ogni giorno il viaggio dei nostri passeggeri”, afferma Eerika Enne, Head of Inflight Customer Experience di Finnair.

“Questo è il quarto anno consecutivo in cui Finnair riceve il Five Star Global Official Airline Rating basato su feedback imparziali e indipendenti dei viaggiatori. APEX è un network internazionale che riunisce le principali compagnie aeree, i fornitori del settore e aziende collegate”, prosegue Finnair.

“Sono orgogliosa del lavoro svolto dal nostro team, e che continuiamo a portare avanti, per raggiungere e mantenere questo obiettivo anche in futuro. Ringraziamo sinceramente i nostri clienti per questo riconoscimento e per aver scelto Finnair”, aggiunge Enne.

“Al centro dell’approccio di Finnair c’è la comprensione delle esigenze dei clienti. Tra le priorità figurano l’affidabilità operativa, che nell’agosto 2025 ha raggiunto il 99,3%, e un’esperienza di viaggio senza interruzioni: dai canali digitali e dall’assistenza clienti fino al volo e al design delle cabine. Finnair ha recentemente rinnovato le cabine di tutta la flotta a lungo raggio, ha aperto una nuova e più ampia lounge nell’area Schengen dell’aeroporto di Helsinki e sta attualmente procedendo con l’ammodernamento delle cabine dei suoi velivoli Embraer“, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)