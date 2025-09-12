SAS premiata con due importanti riconoscimenti

Scandinavian Airlines è stata nuovamente riconosciuta tra le compagnie migliori al mondo, ottenendo un Five Star rating nel 2025 APEX Global Airline Ranking. È il terzo anno consecutivo che SAS riceve questo riconoscimento. Inoltre, SAS si è aggiudicata il Frequent Traveler People’s Award for Best Airline Loyalty Credit Card EMEA agli FT Awards.

“Questi riconoscimenti evidenziano il forte impegno di SAS nel garantire l’eccellenza sia in volo che attraverso il suo programma fedeltà. Essere scelti direttamente dai viaggiatori abituali in tutto il mondo sottolinea la forza del programma EuroBonus di SAS e il valore che offre ai suoi iscritti. Questo riconoscimento conferma che i viaggiatori apprezzano davvero i vantaggi, la facilità d’uso e le funzionalità della SAS Amex Elite loyalty credit . Evidenzia inoltre la fiducia e l’apprezzamento di cui SAS gode tra i suoi clienti più fedeli nella regione EMEA”, afferma SAS.

“I riconoscimenti riflettono l’impegno di SAS nell’offrire esperienze di viaggio eccezionali e nel mettere i passeggeri al primo posto”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS. “Poiché entrambi i premi sono motivati dalle opinioni dei nostri clienti, sono particolarmente significativi per noi e un vero onore. Essere classificati tra il 7% delle migliori compagnie aeree al mondo è anche una testimonianza del duro lavoro dei nostri dipendenti. Siamo orgogliosi di questo risultato e continuiamo a impegnarci per migliorare costantemente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti”.

“Sulla base di quasi un milione di recensioni di passeggeri di 600 compagnie aeree in tutto il mondo, il riconoscimento APEX colloca SAS tra il 7% delle migliori compagnie aeree valutate a livello globale. Oltre 3,1 milioni di loyalty program members provenienti da 184 paesi hanno espresso il loro voto per gli FT Awards quest’anno”, conclue SAS.

(Ufficio Stampa SAS)