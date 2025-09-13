Norwegian lancia il Summer 2026 schedule e aumenta le rotte verso il Regno Unito

Norwegian ha rilasciato i biglietti per il suo summer 2026 programme, offrendo ai viaggiatori una vasta rete di oltre 300 rotte verso più di 120 destinazioni in tutta Europa.

“Il programma, che copre il periodo da marzo a ottobre 2026, è ora disponibile per la prenotazione. La compagnia aerea continua a rafforzare la sua presenza nel Regno Unito, con voli diretti tutto l’anno da Londra, Manchester, Edimburgo e Newcastle verso le capitali nordiche e le principali città”, afferma Norwegian.

“Nel nostro summer 2026 schedule abbiamo aumentato la capacità e ampliato la nostra offerta verso la regione nordica, offrendo ancora più scelta sia ai viaggiatori d’affari che a quelli di piacere”, ha dichiarato Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer at Norwegian.

“I paesi nordici rimangono una destinazione popolare per i viaggiatori, noti per i loro splendidi paesaggi naturali e le attività all’aria aperta come escursionismo, kayak, vela, arrampicata e sci, sia su pista che fuori pista.

Partenze e destinazioni nel Regno Unito

Da London (Gatwick) diretti a:

Norvegia: Ålesund, Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim

Danimarca: Billund, Copenhagen

Svezia: Göteborg, Stoccolma

Finlandia: Helsinki

Da Manchester diretti a:

Norvegia: Oslo, Stavanger, Bergen

Danimarca: Copenhagen

Svezia: Stoccolma

Da Edimburgo diretti a:

Norvegia: Bergen, Copenhagen, Oslo, Stoccolma

Da Newcastle diretti a:

Danimarca: Copenhagen“, prosegue Norwegian.

“Il full summer 2026 schedule include rotte nei principali mercati di Norwegian, con circa 90 aeromobili in servizio, molti dei quali sono i nuovi Boeing 737 MAX 8 a basso consumo di carburante. Questi moderni aeromobili offrono un’esperienza di viaggio più confortevole, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni”, conclude Norwegian.

