Air Canada si aggiudica per il sesto anno consecutivo il Five Star Global Airline Award agli APEX 2026 Awards

Air Canada informa: “Air Canada è orgogliosa di aver ricevuto, per il sesto anno consecutivo, il Five Star Global Airline Award agli Airline Passenger Experience Association (APEX) Awards 2026. Il Wi-Fi di bordo di Air Canada, sponsorizzato da Bell e gratuito per i membri Aeroplan, è stato classificato come ‘Best Inflight Connectivity’. I premi si basano sui voti di oltre 1 milione di clienti”.

“A nome dei 40.000 dipendenti di Air Canada in tutto il mondo, ringrazio APEX per aver confermato il nostro status di compagnia aerea leader a livello mondiale conferendo questo premio, e i nostri clienti per la loro fedeltà dimostrata nello scegliere di volare con noi. Sono inoltre lieto di vedere i nostri investimenti per diventare leader del settore nella connettività in volo riconosciuti con un premio per la migliore connettività in volo, omaggio per i nostri membri Aeroplan. Continuiamo a impegnarci per offrire la migliore esperienza possibile ogni volta che un cliente utilizza il nostro sito web o la nostra app digitale, o si siede a bordo dei nostri aerei. Abbiamo in programma sviluppi entusiasmanti che sono certo i nostri clienti apprezzeranno molto. Grazie per la fiducia accordata ad Air Canada”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“Gli APEX Five Star e Four Star Airline Awards sono gli unici premi globali interamente basati su feedback e informazioni imparziali e di terze parti, raccolti attraverso la partnership di APEX con TripIt di Concur, l’app per l’organizzazione dei viaggi più utilizzata al mondo. Per gli APEX Awards 2026, oltre un milione di voli verificati tramite PNR sono stati valutati dai passeggeri di oltre 600 compagnie aeree di tutto il mondo, utilizzando una scala a cinque stelle. Gli APEX Five Star e APEX Four Star Airline Awards sono certificati in modo indipendente da una società di revisione esterna professionale.

L’APEX Five Star Award 2026 di Air Canada è l’ultimo di una serie di premi ricevuti da Air Canada quest’anno per i suoi prodotti e servizi leader del settore, tra cui:

Best Airline in North America in 2025 (Skytrax)

2025 Skytrax World’s Best Business Class Lounge Dining per il secondo anno consecutivo per la Toronto Signature Suite

2025 Skytrax Best Cabin Crew in Canada and North America.

2025 Skytrax Best Low-Cost Airline per la sua Rouge subsidiary

2025 Skytrax Most Family Friendly Airline in North America

2025 Skytrax Best Premium Economy Class Onboard Catering in North America

2025 Skytrax Best Business Class Onboard Catering in North America

2025 Skytrax Best Business Class Lounge in North America“, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)