Vueling: statement sulle operazioni a Roma Fiumicino

Vueling informa: “Vueling ha messo in atto una revisione del proprio network di collegamenti con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione nei mercati chiave, in linea con la sua strategia e per adattarsi a un contesto competitivo in costante evoluzione.

In questo contesto, la compagnia ha deciso di riformulare la propria offerta di rotte da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino e interromperà l’operatività di alcuni collegamenti in partenza o con arrivo su questo scalo. Tale decisione comporta la riduzione del numero di aeromobili basati in questa base, che passeranno da quattro a uno.

Ciò comporterà una riduzione dell’attività della base e, purtroppo, un impatto diretto sul personale di Vueling a Roma Fiumicino. Per questo, nei prossimi giorni Vueling avvierà un processo di dialogo e negoziazione con le organizzazioni sindacali italiane, lavorando in modo costruttivo per definire i prossimi passi e impegnandosi a cercare soluzioni che permettano quanto più possibile di mitigare l’impatto di tali misure sul personale”.

“Vueling conferma il proprio impegno nell’offrire collegamenti in Italia, che continuerà a essere l’unico Paese internazionale con due basi: Roma e Firenze. La compagnia manterrà l’operatività attuale su Firenze, mentre Roma continuerà a offrire collegamenti diretti verso 5 destinazioni. Inoltre, Vueling garantisce la connettività in Italia anche da altri aeroporti come Milano, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Napoli, Torino e Venezia, ai quali si aggiungono Rimini, Comiso e Olbia durante la stagione estiva”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)