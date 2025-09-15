Air Niugini sigla un Flight Hour Services contract per la A220 fleet

Air Niugini ha scelto Airbus Flight Hour Services (FHS) per supportare la sua nuova flotta di 11 aeromobili A220. Il long-term power-by-the-hour contract comprende integrated component services, tra cui on-site stock, pool access and repair services.

“L’accordo è stato firmato a Port Moresby da Anand Stanley, President Airbus Asia-Pacific e dal Captain Samiu Taufa, Officer-in-Charge and Acting Chief Operating Officer, Air Niugini, durante una cerimonia per celebrare l’arrivo del primo aeromobile della compagnia aerea dalla A220 main assembly facility in Mirabel, Canada”, afferma Airbus.

“Siamo lieti di firmare questo accordo con Airbus nell’ambito dei preparativi completi per la nostra nuova A220 fleet”, ha dichiarato il Captain Samiu Taufa. “L’arrivo dell’A220 segna una pietra miliare nella nostra lunga storia e per l’intera Papua Nuova Guinea. Collaborando con Airbus e gli altri nostri partner, stiamo lavorando a tutti i livelli non solo per soddisfare, ma anche per superare le aspettative dei nostri clienti e della nazione, offrendo i migliori prodotti e servizi che il settore possa offrire”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air Niugini nella Airbus FHS family. Questo accordo sottolinea il nostro impegno a fornire ad Air Niugini world-class maintenance solutions per ottimizzare l’efficienza e garantire operazioni regolari per la sua nuova flotta. Non vediamo l’ora di supportare Air Niugini nel portare il pieno potenziale dell’A220 ai suoi passeggeri e ai suoi mercati”, ha dichiarato Anand Stanley.

“Airbus FHS offre alle compagnie aeree un flexible, power-by-the-hour model, progettato per massimizzare la disponibilità degli aeromobili riducendo al contempo i costi operativi complessivi. Sfruttando l’engineering expertise, i predictive maintenance tools e il global logistics network di Airbus, FHS garantisce agli operatori la possibilità di raggiungere best-in-class fleet performance and reliability”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)