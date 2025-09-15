Silk Way West Airlines estende il Services Agreement con GE Aerospace

GE Aerospace e Silk Way West Airlines hanno annunciato un extended services agreement a supporto della crescente flotta di aeromobili widebody Boeing del vettore.

“Questo include cinque 747-8 Freighter con motore GEnx-2B, sei 777 Freighter con motore GE90-115B e fino a quattro 777-8 Freighter con motore GE9X.

Nel 2021 e nel 2022, Silk Way West ha annunciato l’acquisto di Boeing 777-8 Freighter e Boeing 777 Freighter nell’ambito della sua strategia di modernizzazione della flotta. La compagnia aerea ha un annual cargo turnover superiore alle 500.000 tonnellate, con una rete che si estende a oltre 40 destinazioni in tutto il mondo, tra cui Europa, CSI, Medio Oriente, Asia centrale e orientale e Americhe”, afferma GE Aerospace.

Onno Pietersma, Chief Operating Officer, Silk Way West Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa estensione della nostra partnership. Continuerà ad aiutarci a realizzare la nostra strategia a lungo termine di crescita sostenibile e ci consentirà di migliorare costantemente i servizi che offriamo ai nostri preziosi clienti”.

Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines and Services di GE Aerospace, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare a consolidare il nostro rapporto con Silk Way West Airlines, che sta modernizzando la sua flotta. I GE Aerospace widebody engines rappresentano l’apice della tecnologia aeronautica, progettati per ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale”.

“Il motore GE9X è il commercial aircraft engine più potente al mondo e il motore con il minor consumo di carburante della sua categoria. Disponibile solo sulla famiglia Boeing 777X, composta dai velivoli 777-9 e 777-8, il GE9X offre uno specific fuel consumption inferiore del 10% rispetto al suo predecessore.

Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia di motori GEnx ha accumulato oltre 62 milioni di ore di volo. Si conferma il fastest-selling, high-thrust engine di GE Aerospace fino ad oggi, con oltre 3.600 motori attualmente in servizio e in arretrato, comprese le unità di ricambio.

Lanciato nel 1990, il motore GE90 è il primo motore di GE Aerospace nella 100.000-pound thrust class (45.000 kg). È stato il primo commercial engine con composite fan blades e il primo a volare con additive manufactured part.

Tutti i GE Aerospace commercial engines sono oggi certificati per operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)