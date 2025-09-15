easyJet: torna la “Big Orange Sale”: fino al 20% di sconto su 200.000 posti per viaggiare in autunno e inverno

easyJet informa: “easyJet ha lanciato oggi la Big Orange Sale: a partire dal 15 settembre alle 9:00 fino alla mezzanotte del 22 settembre, la compagnia mette a disposizione 200.000 posti con sconti fino al 20% su una ricca selezione di mete europee e intercontinentali, per viaggiare dal 29 settembre 2025 al 22 marzo 2026. È l’occasione ideale per pianificare con anticipo weekend, vacanze e fughe stagionali approfittando di tariffe vantaggiose.

Da Milano Malpensa, easyJet amplia la propria offerta con destinazioni straordinarie che rispondono al desiderio di esperienze culturali e suggestioni uniche. Il nuovo collegamento per Luxor, in partenza a novembre, apre le porte all’Egitto più autentico, invitando a scoprire la magia dei templi faraonici, le tombe della Valle dei Re e percorrere una crociera sul Nilo.

Anche l’arcipelago di Capo Verde in Africa occidentale è raggiungibile da Milano Malpensa con voli diretti per l’Isola di Sal a partire da fine ottobre. Questa destinazione tropicale offre spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e un clima caldo tutto l’anno, una fuga ideale dal freddo invernale europeo.

Per chi cerca invece l’incanto del Nord Europa, Kittilä, in Finlandia, rappresenta la destinazione perfetta per vivere la magia dell’inverno lappone con l’opportunità di ammirare l’aurora boreale e di vivere esperienze uniche tra i paesaggi innevati”.

“Chi parte da Roma avrà una nuova opportunità da febbraio 2026 con i voli diretti per Glasgow, permettendo di scoprire la vibrante cultura scozzese, i suoi castelli storici e i paesaggi unici delle Highlands.

Da Verona, a partire da dicembre, sarà possibile raggiungere due città simbolo della cultura britannica: Manchester, cuore pulsante del nord dell’Inghilterra con la sua ricca tradizione musicale e industriale, e Bristol, affascinante città portuale celebre per la sua scena artistica e i quartieri caratteristici.

Per chi desidera esplorare le capitali europee, easyJet propone collegamenti diretti da Milano Linate verso alcune delle città più affascinanti, come Francoforte, Barcellona, Lisbona, Porto e Parigi, ideali per un fine settimana all’insegna dell’arte e della storia. Da Milano Malpensa, inoltre, a partire da ottobre è possibile raggiungere anche Siviglia.

Per chi cerca il sole anche in inverno, non mancano Malaga e Tenerife con le loro temperature miti, raggiungibili da Milano insieme all’isola di Fuerteventura, servita anche da Napoli.

Per non dimenticare le bellezze del nostro paese, easyJet permette di visitare il Sud Italia anche fuori stagione, con i collegamenti verso Napoli, Lamezia Terme, Brindisi, Bari e Salerno“, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)