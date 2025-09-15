I passeggeri premiano LATAM con la valutazione più alta agli APEX: “Five-Star Global Airline”

LATAM Airlines Group informa: “Per il quarto anno consecutivo, il gruppo LATAM è stato premiato con il punteggio più alto nella categoria delle compagnie aeree mondiali ottenendo il “Five Star Global Airline” nella classifica Apex. Questo riconoscimento si basa esclusivamente sul feedback e sulle valutazioni dei passeggeri, raccolti grazie alla collaborazione di APEX con TripIt® by Concur®, l’app per la pianificazione dei viaggi più utilizzata al mondo.

Per l’edizione 2026, i passeggeri hanno valutato oltre un milione di voli e circa 600 compagnie aeree, considerando criteri come ad esempio il comfort dei posti a sedere, la qualità del servizio in cabina, le opzioni di intrattenimento a bordo, l’offerta gastronomica, la disponibilità di lounge VIP negli aeroporti e la connessione Wi-Fi”.

“Lavoriamo ogni giorno per migliorare l’esperienza dei nostri clienti, e ricevere questo riconoscimento per il quarto anno consecutivo ci riempie di orgoglio. Questo premio rafforza il nostro impegno a continuare a innovare, sempre con dedizione per garantire eccellenza operativa e un servizio personalizzato a tutti coloro che scelgono di volare con LATAM”, ha dichiarato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer Experience di LATAM Airlines Group.

“Uno degli aspetti più apprezzati dai passeggeri per questo riconoscimento è l’esperienza a bordo, che include diversi servizi che contribuiscono a rendere il viaggio dei passeggeri non solo confortevole ma anche divertente e piacevole.

Tra questi spiccano le Business Suites, introdotte ad aprile di quest’anno, che migliorano significativamente il comfort grazie all’integrazione di porte per offrire un livello di privacy senza precedenti in Sud America, rendendo LATAM la prima compagnia della regione a proporle. Le suite includono anche un sedile completamente reclinabile, uno schermo HD da 18”, porte USB e un design ispirato ai paesaggi brasiliani e andini.

Un altro elemento altamente apprezzato per l’assegnazione delle 5 stelle è stato il Wi-Fi a bordo, oggi disponibile su oltre il 90% della flotta narrow body (aeromobili a corridoio singolo)”, prosegue LATAM.

“LATAM gestisce inoltre la più grande lounge del Sud America, situata a Santiago (Cile), tra le più amate dai passeggeri. Sulla stessa linea, LATAM ha recentemente inaugurato una nuova lounge all’aeroporto Jorge Chávez di Lima (Perù), suddivisa in aree Signature e Premium.

Per i membri Black Signature e Black, è oggi disponibile il servizio LATAM Signature Check-in, che consente ai viaggiatori di accedere a uno spazio esclusivo per semplificare l’inizio del loro viaggio negli aeroporti di Santiago (Cile), Lima (Perù) e San Paolo (Brasile). A San Paolo, in particolare negli aeroporti di Congonhas e Guarulhos, LATAM ha inoltre una partnership strategica con Audi per l’imbarco remoto.

È importante sottolineare che LATAM analizza costantemente le preferenze dei passeggeri e realizza azioni mirate in base ai diversi profili, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio e offrire un servizio personalizzato sia in volo che a terra, grazie a team formati che ascoltano attivamente e continuamente il feedback dei clienti”, conclude LATAM.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)