Iberia digitalizza le operazioni di volo con l’implementazione dell’eTLB

Iberia informa: “Iberia ha compiuto un passo decisivo nella modernizzazione delle sue operazioni con l’implementazione dell’Electronic Tech Log Book (eTLB). Questa soluzione digitale sostituisce il tradizionale paper-based flight log e offre agli equipaggi un modo di lavorare più agile, sicuro ed efficiente”.
“L’eTLB migliora la tracciabilità delle informazioni, automatizza i calcoli per ridurre gli errori e si sincronizza in tempo reale con technical and maintenance data. Inoltre, consente di registrare gli incidents direttamente durante il volo e include backup systems che garantiscono sempre la continuità operativa”, prosegue Iberia.
“Dopo una fase di test iniziale sull’aeromobile A321XLR, l’Electronic Tech Log Book è stato ora esteso a otto aeromobili a lungo raggio.
Questo progetto, promosso dal Flight Operations Standards department di Iberia, risponde alle esigenze degli equipaggi e segna un passo decisivo nella digital modernization di Iberia“, conclude Iberia.
(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)