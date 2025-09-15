Iberia digitalizza le operazioni di volo con l’implementazione dell’eTLB

md80.it è un Portale dedicato al mondo dell'Aviazione in ogni sua forma.

Troverete tutte le ultime news dal mondo aeronautico, oltre ad una vastissima comunità di appassionati che si scambiano opinioni sui più disparati argomenti. Alcuni piloti e tecnici delle più note compagnie aeree fanno parte dello staff, e risponderanno alle domande degli utenti.

MD80.it è un sito no-profit e non ha periodicità fissa.

Ulteriori informazioni su md80.it a questo link.