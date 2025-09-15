Il Cessna Citation Ascend Program avanza con il rollout della first production unit

Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che il suo cessna Citation Ascend business jet program continua ad avanzare, con il rollout della first production unit dalla manufacturing facility di Wichita, Kansas.

“Si prevede che il velivolo otterrà la certificazione dalla Federal Aviation Administration entro la fine dell’anno.

I dipendenti hanno tenuto una speciale celebrazione per celebrare la major program milestone del nuovo Citation business jet della leggendaria 560XL series, continuando a progettare e offrire la migliore esperienza di volo ai clienti”, afferma Textron Aviation.

“Oggi è una grande festa e un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo. È la vostra maestria che continua a rendere possibili traguardi come questo”, ha dichiarato Todd McKee, senior vice president, Integrated Supply Chain. “Introducendo nuove tecnologie e introducendo nuove funzionalità sul mercato, continuiamo a guidare il futuro per costruire questi aerei leggendari”.

“Con oltre 1.000 esemplari consegnati negli ultimi 25 anni, proprietari e operatori scelgono costantemente la Cessna Citation 560XL series per la sua impareggiabile combinazione di performance, comfort, facilità d’uso, range, capacità di missione ed efficienze operative favorevoli.

Textron Aviation ha progettato il Citation Ascend sulla base del feedback dei clienti, per garantire prestazioni e comfort ottimali”, prosegue Textron Aviation.

“Grazie alle sue caratteristiche eleganti e moderne, i clienti possono godere di molti dei comfort offerti dai modelli più venduti, come il Citation Latitude e il Citation Longitude, tra cui un pavimento piatto che offre ampio spazio per le gambe e flessibilità ai passeggeri. L’aereo è dotato di motori Pratt & Whitney Canada PW545D, progettati per garantire efficienza nei consumi e maggiore spinta, nonché di avionica Garmin G5000 dotata di software e hardware di ultima generazione, tra cui l’autothrottle technology. L’Ascend è inoltre dotato di una Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU) approvata per unattended operations.

Con 19 USB charging ports e tre universal outlets in tutto l’aereo, tutto l’equipaggio e i passeggeri hanno accesso ad almeno una porta di ricarica nel Citation Ascend. L’aereo ha una standard seating configuration per nove passeggeri”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)