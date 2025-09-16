Bombardier annuncia i vincitori del Supplier Recognition Program 2024

Bombardier informa: “Bombardier annuncia i vincitori del suo Supplier Recognition Program per il 2024, che ora riconosce il contributo dei fornitori in quattro categorie distinte: Diamond, Environmental Sustainability, Quality e Outstanding Partnership. Bombardier ha consegnato i Supplier Recognition Awards durante una cerimonia tenutasi a Montreal il 15 settembre 2025.

Bombardier ha conferito a 26 dei suoi fornitori il prestigioso Diamond Award per il 2024, evidenziando le loro eccezionali performance operative, l’impegno per il miglioramento continuo e il mantenimento di elevati standard qualitativi”.

“Per molti anni, il Diamond Award di Bombardier ha celebrato i fornitori che offrono costantemente eccellenza e affidabilità, qualità chiave che rafforzano la nostra supply chain globale. Apprezziamo le collaborazioni di lunga data che abbiamo costruito con i nostri fornitori e siamo orgogliosi di celebrare il loro impegno con il Diamond Award e i nostri nuovi Supplier Recognition Awards”, ha dichiarato Éric Filion, Executive Vice President, Programs and Supply Chain, Bombardier. “Queste nuove categorie – Environmental Sustainability, Quality e Outstanding Partnership – ci consentono di mettere in risalto la leadership, l’innovazione e la collaborazione che caratterizzano la nostra supplier community e rafforzano il nostro impegno comune verso l’eccellenza”.

“I fornitori vengono premiati in tre segmenti: Production, Indirect Goods and Services, Aftermarket. I Bombardier Diamond Award winning suppliers hanno raggiunto i livelli di performance operativa necessari per qualificarsi in queste specifiche categorie per l’anno solare 2024″, prosegue Bombardier.

“Riconoscere i fornitori per la loro costante eccellenza operativa e innovazione è fondamentale per costruire partnership solide e collaborative”, ha affermato Shauna Gamble, Chief Procurement Officer, Bombardier. “Questi fornitori esemplificano l’affidabilità e l’eccellenza che supportano il successo globale di Bombardier e guidano l’innovazione lungo tutta la sua supply chain. Siamo orgogliosi di celebrare i nostri 26 vincitori del Diamond Award per il 2024, il cui costante impegno per la qualità e le performance continua a beneficiare i nostri clienti, le nostre strutture e il worldwide service network”.

“Il vincitore dell’‘Environmental Sustainability’ award viene valutato in base alla leadership nelle pratiche di sostenibilità e nelle innovazioni sostenibili. Bombardier annuncia il primo vincitore dell’Environmental Sustainability Award: Tech Mahindra.

Il vincitore del ‘Quality’ award viene valutato in base alla fornitura di prodotti di alta qualità, alla prevenzione dei difetti e alla promozione di una Quality Policy in tutta l’organizzazione del fornitore e dei suoi subappaltatori. Bombardier annuncia il primo vincitore del Quality Award: F. List Canada.

Il vincitore dell”Outstanding Partnership‘ award viene valutato in base all’alleanza, alla collaborazione e a customer support and services eccezionali. Bombardier annuncia il vincitore dell’Outstanding Partnership Award di quest’anno: Techno Aerospace.

Le prestazioni e l’affidabilità di livello mondiale dei velivoli Bombardier, così come la comprovata esperienza di eccellenza e innovazione dell’azienda, sono il risultato di una collaborazione attenta con i fornitori e della costruzione di partnership basate sulla fiducia e sul rispetto”, prosegue Bombardier.

“Per maggiori informazioni sul Supplier Recognition Program, visitare la Bombardier Supplier Recognition webpage: https://bombardier.com/en/suppliers/supplier-recognition-programs“, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)