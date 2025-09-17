La Sardegna e Malta nuove destinazioni Delta nel Mediterraneo per l’estate 2026

Per la prima volta nella storia di Delta i membri del programma di fidelizzazione SkyMiles e i dipendenti della compagnia hanno potuto scegliere quale nuova destinazione europea sarebbe stata aggiunta al network globale del vettore.

“I voti sono stati espressi in migliaia, ma il risultato non è stato univoco, con la Sardegna (Olbia) scelta dai membri SkyMiles, e Malta preferita dai dipendenti Delta. Per questo, entrambe le isole entreranno a far parte del network Delta nell’estate 2026.

Con la votazione Route Race, i membri SkyMiles e i dipendenti Delta sono stati invitati a dare forma al network della compagnia come nessun altro vettore aveva mai fatto prima. Al nastro di partenza c’erano la Sardegna, Malta ed Ibiza, e nell’arco di cinque giornate di voto quasi 150.000 persone hanno espresso la loro preferenza.

I risultati si sono rivelati serrati, con i membri SkyMiles che hanno dato la loro preferenza alla Sardegna, mentre i dipendenti Delta hanno incoronato Malta vincitrice. Con entrambe le destinazioni al top delle preferenze per due delle comunità più importanti per Delta, la compagnia ha deciso di aggiungerle entrambe al proprio network, trasformando questi voti in due nuove destinazioni per l’estate”, afferma Delta.

“Con i nuovi collegamenti per Malta e la Sardegna continuiamo ad offrire ai nostri passeggeri più scelta e mete uniche nel loro genere, che fino ad ora non sono mai state servite da un volo diretto dagli Stati Uniti”, ha detto Paul Baldoni, senior vice president network planning di Delta. “Ora possiamo dire che il nostro network non solo è costruito per i nostri clienti più fedeli, ma addirittura da loro forgiato”.

“Il volo per New York dalla Sardegna, attivo dal 21 maggio 2026, verrà operato con un aeromobile Boeing 767-300ER quattro volte a settimana, mentre il collegamento da Malta, attivo dall’8 giugno 2026, sarà operato tre volte a settimana, con la stessa tipologia di aeromobile.

Su entrambe le rotte i passeggeri potranno sperimentare quattro tipologie di cabina: Delta One®, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main. In Delta One® i passeggeri hanno a disposizione poltrone completamente reclinabili, menù curati da chef di grido e amenity-kit firmati Missoni, e possono degustare lo champagne Taittinger, famoso per la sua qualità eccezionale.

In tutte le cabine i passeggeri possono usufruire di una ristorazione curata e dell’intrattenimento Delta Studio, mentre per i soci SkyMiles la connessione Wi-Fi veloce Delta Sync, offerta da T-Mobile, è gratuita. In questo modo, l’esperienza di volo ha l’obiettivo di rendere il viaggio piacevole quanto la destinazione.

All’aeroporto di New York-JFK, i passeggeri Delta One avranno a disposizione la Delta One Lounge con ambienti tranquilli, un’offerta dining di livello gourmet, bevande premium e un servizio estremamente dedicato”, prosegue Delta.

“Con voli verso più di 300 destinazioni, Delta sviluppa costantemente il proprio network globale per trasportare i propri passeggeri verso le città e le destinazioni più ambite al mondo. Aggiungendo la Sardegna alle mete dell’orario estivo 2026, Delta rafforza la sua posizione di prima compagnia aerea statunitense per numero di voli sull’Italia, dove serve già gli aeroporti di Roma, Milano, Venezia, Napoli e Catania, mentre Malta diventa un’ulteriore destinazione nel Mediterraneo“, continua Delta.

Silvio Pippobello, CEO dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda (Geasar S.p.A.), ha detto: “Il lancio del volo diretto Olbia/New York – JFK operato da Delta Air Lines, uno dei vettori più grandi e importanti al mondo, segna un traguardo storico e strategico per la nostra isola. Con questo volo, la Sardegna fa un ulteriore passo in avanti, posizionandosi a livello globale e aprendo nuove opportunità per il turismo e la crescita economica. Allo stesso tempo gli abitanti della Sardegna avranno la possibilità di volare senza scalo verso gli Stati Uniti, rafforzando il legame tra la nostra comunità ed uno dei mercati internazionali più rilevanti. Questo risultato è stato reso possibile grazie al supporto costante della Regione Sardegna, delle autorità aeronautiche, delle amministrazioni locali, così come delle associazioni di categoria e degli stakeholder del comparto turistico, che hanno creduto in questo progetto, portato avanti attraverso un percorso di sviluppo durato due anni. A Delta Air Lines va il nostro più sincero ringraziamento per aver voluto cogliere questa sfida, per affrontare la quale ci impegniamo ad offrire la nostra cooperazione più solida e concreta”.

Allan Borg, CEO dell’Aeroporto Internazionale di Malta, ha detto: “Il lancio di una rotta diretta tra Malta e New York da parte di Delta segna un traguardo storico per le nostre isole e per l’Aeroporto Internazionale di Malta. Quale primo collegamento transatlantico in assoluto da Malta operato da un vettore statunitense, questo sviluppo fondamentale non solo rafforza il nostro network di destinazioni ed amplia significativamente la nostra portata globale, ma si allinea anche con la visione a lungo termine dell’Autorità per il Turismo di Malta di attrarre viaggiatori di livello premium nelle nostre isole. Collegare le nostre isole direttamente con la Grande Mela apre importanti opportunità per il turismo e gli affari tra Malta e gli Stati Uniti, sottolineando l’attrattività di Malta quale destinazione vibrante, tutto l’anno”.



Dr. Ian Borg, Deputy Prime Minister e Minister for Foreign Affairs and Tourism di Malta, ha detto: “Questo è uno sviluppo fondamentale per le isole maltesi, e per i legami di lunga data tra Malta e gli USA. Rafforza il nostro potenziale turistico sul mercato nordamericano, attraendo turisti esigenti che possano davvero apprezzare le esperienze di viaggio uniche e autentiche che Malta offre. Facilita, inoltre, la creazione di ulteriori collaborazioni a livello sociale, culturale ed economico fra le nostre nazioni”.

“La Sardegna non ha solo vinto la Route Race, ma ha conquistato l’immaginazione di tutti. Qui le giornate possono iniziare con un’escursione lungo scogliere frastagliate, proseguire con una nuotata in una baia nascosta e concludersi con una cena dai sapori autentici in un borgo marinaro. In migliaia hanno scelto la Sardegna e le meraviglie che essa regala ai suoi ospiti, ed ora i passeggeri Delta potranno sperimentare questa destinazione in prima persona, con un volo diretto.

Oltre ad un’isola dalla bellezza incantevole, la Sardegna è anche una delle cinque Zone Blu ufficiali presenti nel mondo, dove abbondano i centenari grazie a uno stile di vita che unisce un’alimentazione sana a una vita attiva, e che privilegia i legami sociali. La Sardegna è un luogo dove bellezza naturale, storia e cibo sono protagonisti.

Perfetta per chi desidera un viaggio da favola, Malta fonde secoli di storia con il fascino solare del Mediterraneo. Su quest’isola si può passeggiare tra antiche fortezze o strade patrimonio dell’UNESCO a Valletta, dedicarsi a escursioni tra paesaggi di terra e mare, o semplicemente rilassarsi su una barca diretta verso baie turchesi. Malta ospita anche templi megalitici più antichi di Stonehenge e delle piramidi egizie, il che la rende uno dei crocevia culturali più affascinanti al mondo. Dalle immersioni tra i relitti ai tramonti dall’alto delle scogliere di Dingli, ogni angolo di Malta offre una nuova storia da raccontare”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)