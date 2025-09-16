Lufthansa Group Miles & More e Marriott Bonvoy stringono una partnership strategica

Lufthansa Group informa: “Miles & More, il programma fedeltà di Lufthansa Group, e Marriott Bonvoy, la pluripremiata travel platform di Marriott International, stringono una partnership strategica con effetto immediato. Questo consente ai Miles & More members di guadagnare fino a 120 Miles & More Points all’anno per il loro status frequent flyer soggiornando in oltre 30 catene alberghiere in oltre 10.000 destinazioni del Marriott Bonvoy portfolio, oltre ai punti che già accumulano sui voli. La nuova partnership consentirà a oltre 36 milioni di membri Miles & More di raggiungere o mantenere il proprio status più rapidamente. Allo stesso tempo, potranno beneficiare dei vantaggi esclusivi di uno dei più grandi programmi fedeltà alberghieri al mondo, senza ulteriori requisiti: ad esempio, i membri Senator e HON Circle riceveranno automaticamente lo status Marriott Bonvoy Gold Elite“.

“La nostra rivoluzionaria partnership con Marriott Bonvoy apre un mondo completamente nuovo di esperienze per i nostri clienti”, ha dichiarato Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group. “Questo traguardo rappresenta un passo importante nella nostra strategia di fidelizzazione completa, incentrata su vantaggi esclusivi in ambito di viaggi e lifestyle. Offrendo ai nostri membri un accesso privilegiato a uno dei programmi fedeltà alberghieri leader al mondo, offriamo una proposta di valore davvero unica e rafforziamo la fidelizzazione dei clienti per entrambi i partner”.

“Marriott Bonvoy e Miles & More rappresentano l’eccellenza nei rispettivi ambiti: ospitalità e aviazione. Questa partnership rappresenta un fantastico allineamento tra due nomi affidabili, uniti da un impegno comune per arricchire l’esperienza di viaggio. Insieme, stiamo offrendo vantaggi esclusivi ai nostri membri, offrendo loro maggiore flessibilità, riconoscimento e premi”, ha dichiarato Satya Anand, President, Europe, Middle East & Africa, Marriott International.

“Per la prima volta, una volta collegati online i propri account Miles & More e Marriott Bonvoy, i membri possono guadagnare Miles & More Points soggiornando presso le strutture Marriott Bonvoy partecipanti, con accesso a oltre 30 marchi alberghieri, proprio come quando volano con Lufthansa Group Airlines, Miles & More airline partners o Star Alliance airlines. Per ogni soggiorno verranno accreditati quaranta Miles & More Points. È possibile guadagnare fino a 120 punti all’anno. Per ottenere lo status di Frequent Traveller o Senator, i membri devono comunque avere almeno il 50% dei Qualifying Points, che possono essere guadagnati solo sui voli di Lufthansa Group. I membri HON Circle si qualificano esclusivamente tramite voli in Business e First Class con compagnie aeree di Lufthansa Group e co-issuing Miles & More airline partners.

Un altro vantaggio della partnership strategica è l’abbinamento automatico dello status per Senator and HON Circle Members, che riceveranno lo status Marriott Bonvoy Gold Elite. Con questo Marriott Bonvoy status, i membri ricevono il 25% in più di punti Marriott Bonvoy per le prenotazioni alberghiere idonee, oltre a upgrade di camera e check-out posticipato (soggetto a disponibilità)”, prosegue Lufthansa Group.

“In qualità di brand con oltre 30 catene alberghiere in più di 10.000 destinazioni in tutto il mondo, Marriott Bonvoy offre ai membri Miles & More interessanti vantaggi aggiuntivi nel segmento dei viaggi aerei e dei programmi fedeltà con questa espansione, aprendo nuove opportunità di crescita per Lufthansa Group.

L’ampliamento della collaborazione promuove anche la fidelizzazione dei clienti, poiché i membri Miles & More sono ora ancora più motivati a viaggiare all’interno dell’ecosistema congiunto per accumulare Miles & More Points per il loro status con Marriott Bonvoy e beneficiare di ulteriori vantaggi durante i soggiorni in hotel”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)