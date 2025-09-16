TAP intorduce le nuove cabine Airspace con cappelliere XL

TAP Air Portugal ha introdotto nella propria flotta le nuove cabine Airspace, progettate per offrire più spazio per i bagagli e maggiore comfort ai passeggeri.

“Il primo aeromobile dotato di questa configurazione è l’A321neo “António Sérgio”, che pochi giorni fa ha inaugurato il suo primo volo commerciale tra Lisbona e Varsavia. Entro il 2029 la Compagnia riceverà altri diciannove aeromobili con le nuove cabine, per un totale di venti.

Le nuove cabine, oltre a offrire ai passeggeri maggiore comfort, spazio e cappelliere di dimensione XL, sono anche dotate di illuminazione ambientale a LED personalizzabile e toilette più spaziose. Il design è pensato per offrire un’esperienza di volo ancora più moderna, con linee pulite e interfacce accessibili a tutti i clienti, inclusi quelli con disabilità visive.

Le nuove cappelliere XL offrono il 37% di capacità in più, permettendo di sistemare i bagagli in verticale (otto colli invece di cinque per vano) e semplificando così il caricamento e il recupero del bagaglio a mano. La cabina può così ospitare fino a 130 colli nel caso dell’A320neo e fino a 194 nel caso dell’A321neo“, afferma TAP Air Portugal.

“Il sistema di illuminazione consente diverse configurazioni al fine di adattare l’atmosfera della cabina alle varie fasi del volo. Tutte le poltrone del nuovo A321 sono dotate di prese USB-A e USB-C. Le toilette, oltre a essere più ampie, dispongono di segnaletica in Braille, rendendo la cabina più inclusiva per i passeggeri con disabilità visive.

TAP Air Portugal prevede di introdurre venti nuovi aeromobili con cabina Airspace entro il 2029, suddivisi equamente tra dieci A320neo e dieci A321neo. Il nuovo A321neo offre una capacità totale di 221 passeggeri, con 102 posti nelle classi Business ed Economy Extra e 119 in Economy“, prosegue TAP Air Portugal.

“TAP si è assunta il chiaro impegno di modernizzare la propria flotta e offrire ai propri clienti il miglior prodotto del settore. La compagnia portoghese opera una delle flotte più giovani al mondo, composta esclusivamente da aeromobili NEO di nuova generazione di Airbus: A320neo, A321neo, A321LR e A330neo, che garantiscono maggiore efficienza e una riduzione delle emissioni. TAP utilizza anche 19 aeromobili Embraer nella propria flotta regionale (TAP Express)”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)