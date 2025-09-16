Nuove rotte invernali Neos da Bari

Aeroporti di Puglia e Neos, compagnia aerea parte di Alpitour World, annunciano l’avvio di una nuova collaborazione.
Per il prossimo inverno, dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari partiranno, infatti, cinque voli diretti, senza scali intermedi, verso alcune delle destinazioni esotiche di lungo raggio più amate:
Messico (partenza il 13/01/26 con rientro il 20/01/26)
Maldive (partenza il 06/02/26 con rientro il 13/02/26)
Zanzibar (partenza il 24/02/26 con rientro il 03/03/26)
Kenya (partenza il 05/03/26 con rientro il 12/03/26)
Repubblica Dominicana (partenza il 15/03/26 con rientro il 22/03/26)
La nuova programmazione è il frutto della proficua collaborazione avviata quest’estate per la tratta Bari – New York, operativa fino ad ottobre.
“Siamo molto soddisfatti per l’ennesimo ottimo risultato prodotto dalla collaborazione con Neos”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Sulla scia del successo ottenuto dal collegamento con New York, che certamente verrà confermato e prolungato come periodo di operatività, si aggiunge l’ottima notizia di queste rotazioni invernali che ci conforta della bontà del percorso avviato con la compagnia aerea di puntare con decisione sul lungo raggio. Una conferma della vitalità del mercato pugliese, anche in uscita, che saprà certamente apprezzare la disponibilità di un’offerta turistica così importante”.
“Il volo Bari – New York ha dimostrato il grande potenziale del mercato pugliese”, aggiunge Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos. “Per questo motivo abbiamo deciso di inserire nuove rotte verso alcune delle mete più richieste per le vacanze invernali. I voli sono abbinabili a tutti i prodotti dei Brand di viaggio di Alpitour World e di altri Tour Operator partner di Neos, mettendo a disposizione l’ampia offerta di proposte in grado di soddisfare tutte le esigenze e le aspettative dei nostri clienti che risiedono nel centro-sud Italia”.
Così come per il collegamento con New York, sarà fondamentale il ruolo delle Agenzie di Viaggio con le quali Aeroporti di Puglia ha consolidato i propri rapporti di collaborazione.
(Ufficio Stampa Neos – Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Neos)