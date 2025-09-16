Air Europa si conferma compagnia aerea a quattro stelle

Per il terzo anno consecutivo, Air Europa è stata nuovamente riconosciuta come compagnia aerea a quattro stelle nella categoria delle grandi compagnie, secondo il prestigioso programma di certificazione di APEX (Airline Passenger Experience Association).

“Il premio è stato consegnato durante la cerimonia tenutasi a Long Beach, California, nell’ambito della APEX/IFSA Global Expo. La compagnia ottiene così il titolo di “2026 Four Star Major Airline”, che accredita, per l’anno a venire, i suoi elevati livelli di servizio e attenzione al cliente, sia a terra che a bordo.

Questa distinzione, che Air Europa potrà esibire anche nel 2026, identifica le compagnie che si contraddistinguono per alti standard di qualità, sia nel design e nell’erogazione dei propri servizi, sia nella professionalità del personale, a bordo e negli aeroporti. A rendere unici i premi APEX è il fatto che si basano esclusivamente sulle opinioni e recensioni imparziali dei passeggeri.

Per Air Europa si tratta della quarta volta in carriera che riceve questo riconoscimento, assegnato attraverso una rigorosa metodologia che valuta le recensioni dei viaggiatori di circa 600 compagnie aeree nel mondo, sulla base di una scala a cinque stelle. I vincitori vengono scelti da una giuria di esperti del settore e dei media, con una certificazione indipendente da parte di un ente di revisione esterno. Tutto ciò garantisce un risultato obiettivo, certificato dagli indicatori che misurano la qualità operativa di una compagnia aerea”, afferma Air Europa.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere nuovamente questo riconoscimento e di poterlo condividere ancora una volta con i nostri clienti. A loro va il nostro ringraziamento per la fiducia e l’apprezzamento verso la nostra proposta di servizio, che ci incoraggia a crescere continuamente. Desidero inoltre sottolineare il lavoro straordinario di tutto il nostro team: senza il loro impegno non sarebbe possibile raggiungere il livello di eccellenza che i nostri passeggeri ci riconoscono”, ha dichiarato Alexis Capdevila, responsabile Intrattenimento di Bordo & Connettività di Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)