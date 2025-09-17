Il Portogallo firma un emendamento per l’acquisizione del sesto KC-390 e l’inclusione di dieci nuove opzioni di acquisto

Embraer e lo Stato portoghese hanno firmato oggi l’emendamento al contratto attuale per l’acquisizione del sesto KC-390 Millennium e l’inclusione di dieci nuove opzioni di acquisto destinate a potenziali acquisizioni da parte di future nazioni partner.

“L’accordo rientra nel processo di modernizzazione delle capacità della Portuguese Air Force (PRT AF), con l’obiettivo di supportare le operazioni delle Forze Armate e aumentare la prontezza operativa nelle missioni di interesse pubblico”, afferma Embraer.

“L’acquisizione del sesto KC-390 migliora significativamente le capacità strategiche e operative della Portuguese Air Force, incrementando sostanzialmente la disponibilità di trasporto tattico e logistico. Questa espansione della flotta dota il Portogallo di una piattaforma solida e flessibile, consentendo una risposta rapida ed efficace a un ampio spettro di missioni, che comprendono sia operazioni militari che supporto civile alle emergenze, a livello nazionale e internazionale. Inoltre, l’addendum contrattuale, che include dieci opzioni di acquisto, rafforzerà la Air Base No. 11 come specialized training center, consolidandola come centro di eccellenza per il training di KC-390 pilots and operators. In particolare, in quanto primo membro della NATO a utilizzare questo velivolo, il Portogallo beneficia dell’avanzata competenza del personale della sua Air Force, essenziale per la condivisione delle conoscenze e la cooperazione con altri operatori alleati”, ha dichiarato il General João Cartaxo Alves, Chief of Staff of the Portuguese Air Force.

“La firma di questo contratto, il primo del suo genere da parte di un operatore, dimostra il riconoscimento della qualità, dell’efficienza operativa e della capacità multi-missione dei nostri velivoli”, ha dichiarato Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Il Portogallo diventa un punto di riferimento per le nazioni europee alla ricerca di un velivolo all’avanguardia per equipaggiare e modernizzare le proprie flotte”.

“Dall’entrata in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, con la Portuguese Air Force nel 2023 e con l’Hungarian Air Force nel 2024, il KC-390 Millennium ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta operativa dimostra una produttività eccezionale nella sua categoria. Ad oggi, questo velivolo è stato scelto da 11 Forze Aeree in tutto il mondo, tra cui otto paesi europei e sette membri NATO.

Il KC-390 Millennium può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, potendo svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, medical evacuation, search and rescue (SAR), firefighting and humanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate. Il velivolo può anche essere configurato con un air-to-air refueling equipment (AAR), sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390, tramite pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)