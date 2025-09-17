Air France presenta ‘Inside The Dream: La Première Air France’

Air France informa: “Air France, in collaborazione con la casa di produzione Terminal 9 Studios, ha presentato ‘Inside the Dream: La Première Air France’, un film originale che offre uno sguardo esclusivo all’interno della creazione dell’esperienza di viaggio più esclusiva della compagnia aerea. Disponibile dal 17 settembre su Canal+ e dal 1° ottobre a bordo dei voli a lungo raggio Air France“.

“Per tre anni, Air France ha lavorato in totale segreto al suo nuovo servizio La Première, un mondo di eccellenza e raffinatezza francese in cui ogni dettaglio conta, per offrire ai clienti di tutto il mondo la massima espressione del viaggio.

Per la prima volta, le telecamere del regista Maxime Jouan hanno potuto catturare le fasi chiave e le numerose sfide affrontate da tutti i team della compagnia nella creazione di questa esperienza. Insieme ai nomi più talentuosi del settore, la compagnia aerea è più che mai determinata a portare l’eleganza a nuovi livelli.

Offrendo un’esperienza aeroportuale fluida e riservata, una suite privata a bordo, una cucina tre stelle Michelin, una carta di vini e champagne accuratamente selezionata e notti tranquille a 35.000 piedi di altezza, ogni dettaglio de La Première è stato progettato per rendere il vostro viaggio un’esperienza indimenticabile”, prosegue Air France.

“Sotto la supervisione di Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, e di Anne Rigail, CEO di Air France, la nuova esperienza La Première si basa su oltre 90 anni di competenza francese. Gli spettatori possono seguire il percorso di Léa mentre si forma per diventare La Première cabin crew member, così come gli chef stellati Anne-Sophie Pic e Alain Ducasse mentre creano la migliore esperienza culinaria a bordo. È anche un’opportunità per scoprire la selezione dei migliori vini e champagne francesi in questa cabina di viaggio, curata da Xavier Thuizat, head sommelier for Air France and the Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel. Francis Kurkdjian, Master Perfumer and Artistic Director of Maison Francis Kurkdjian, ripercorre anche la creazione della prima Air France home fragrance.

Dallo sviluppo di un concept unico nel suo genere all’emozione del volo inaugurale operato da un Boeing 777-300ER, il film svela tutti i segreti delle persone dietro questa nuova esperienza. Accompagna gli spettatori in un viaggio dalla sede centrale di Air France a Parigi-Charles de Gaulle ai suoi giganteschi hangar di manutenzione, dalle cantine di un lussuoso hotel parigino ai vigneti di Meursault, dagli STELIA Aerospace aircraft assembly plants in Rochefort alle cucine private dei migliori ristoranti francesi”, continua Air France.

“Questo film completa la collezione Inside The Dream, un concept originale ideato dalla casa di produzione Terminal 9 Studios che svela cosa succede dietro le quinte di importanti case di moda come Bvlgari, Mugler, Dior, Mandarin Oriental e ora Air France.

‘Inside the Dream: Air France La Première’, con la partecipazione degli chef stellati Anne-Sophie Pic e Alain Ducasse, del Maestro Profumiere Francis Kurkdjian, dell’attrice Virginie Efira e dell’head sommelier Xavier Thuizat. Disponibile dal 17 settembre 2025 su Canal+ e presto su altre piattaforme. Disponibile a bordo di tutti i voli a lungo raggio Air France a partire dal 1° ottobre 2025″, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)