Air Canada migliora l’esperienza di volo regionale con i Q-400 rinnovati

Air Canada ha annunciato l’inizio di un importante programma di ammodernamento per la sua flotta regionale, offrendo ai clienti un livello di comfort e praticità ancora più elevato.

“Nell’ambito di questa iniziativa, 25 aeromobili De Havilland Dash 8-400 operati per Air Canada Express da Jazz Aviation LP (Jazz) saranno sottoposti a una completa riprogettazione della cabina con l’installazione di nuovi sedili, nuovi interni e, inizialmente su alcuni aeromobili selezionati in partenza dal Billy Bishop Toronto City Airport, Wi-Fi veloce e gratuito a bordo, una novità assoluta per questo tipo di aeromobile”, afferma Air Canada.

“Air Canada Express è al centro del nostro servizio alle comunità canadesi. Unisce le persone, sia che si tratti di collegare famiglie in tutto il paese, sia che si tratti di collegare aziende con il resto del mondo attraverso la nostra rete globale. Questo progetto innovativo è una novità assoluta nel settore e riflette l’orgoglio che abbiamo nel servire i clienti con cura e classe. Portando molti dei dettagli di design e dei comfort dei nostri jet più grandi sul Dash 8-400 di fabbricazione canadese, anche i nostri voli più brevi possono essere speciali”, ha dichiarato Mark Nasr, Executive Vice President & Chief Operations Officer at Air Canada.

“Siamo lieti di collaborare con Air Canada a questi entusiasmanti aggiornamenti della nostra Dash 8-400 fleet”, ha dichiarato Doug Clarke, Presidente di Jazz, il più grande partner regionale di Air Canada e operatore dell’Air Canada Express service per Toronto City (YTZ) e oltre 70 altre destinazioni in Canada e negli Stati Uniti. “Questo investimento in sedili innovativi, interni di cabina rinnovati e Wi-Fi di bordo leader del settore riflette il nostro impegno comune per la sicurezza, l’eccellenza operativa e l’offerta di un servizio clienti eccezionale”.

“Il rinnovamento della Jazz Dash 8-400 fleet di fabbricazione canadese da parte di Air Canada avverrà in fasi successive entro il 2026. Gli elementi principali del programma includono:

Inflight Wi-Fi presso Billy Bishop Airport

A partire da ottobre, Air Canada sarà la prima compagnia aerea a offrire un Wi-Fi veloce e gratuito ai passeggeri del Billy Bishop Toronto City Airport. Questo servizio leader del settore, che offre Internet di alta qualità, consentirà ai clienti di usufruire di connettività gate-to-gate, consentendo loro di godere di una produttività senza interruzioni durante i viaggi tra l’aeroporto cittadino e Montréal o Ottawa, le rotte più utilizzate del Paese per i viaggi d’affari.

È la prima volta al mondo che il Wi-Fi viene reso disponibile su un aeromobile De Havilland Dash 8-400. L’introduzione del Wi-Fi veloce e gratuito completa gli altri servizi di cui i clienti Air Canada in partenza da Billy Bishop possono ora usufruire, tra cui partenze frequenti, snack premium gratuiti, birra e vino e accesso esclusivo all’Aspire Air Canada Café per i clienti idonei. L’installazione del Wi-Fi sulla restante flotta Dash 8-400 è in fase di definizione e la compagnia aerea ha già dotato il 97% dei suoi mainline Air Canada and Air Canada Rouge aircraft di next-generation Wi-Fi connectivity systems sponsorizzati da Bell. L’obiettivo è completare questa trasformazione dell’intera flotta entro il 2026.

Nuovi sedili

Venticinque Dash 8-400 di Air Canada Express operati da Jazz saranno dotati di sedili di nuova generazione, ergonomici e ben imbottiti, di Expliseat. I sedili presenteranno un nuovo marchio e un nuovo linguaggio di design, espresso attraverso il rivestimento del sedile. Tutti i sedili includeranno un supporto multiuso per tablet e telefoni sullo schienale, nonché un vassoio da tavolo. L’installazione dei nuovi sedili dovrebbe concludersi a metà del 2026. Ogni aereo avrà 78 posti e il pitch tra i sedili rimarrà invariato.

Riprogettazione degli interni della cabina

Le cabine di questi stessi 25 Dash 8-400 saranno aggiornate secondo un nuovo standard che riflette gli Air Canada mainline aircraft interiors. Il design incorpora colori, texture e tonalità tipiche della natura canadese, rafforzando l’orgoglio di Air Canada di essere la compagnia di bandiera nazionale”, prosegue Air Canada.

“Air Canada potenzia il suo domestic and transborder network attraverso accordi commerciali con vettori regionali, tra cui un capacity purchase agreement con Jazz Aviation, una consociata interamente controllata da Chorus Aviation Inc., che opera voli per conto di Air Canada con il brand Air Canada Express. I voli regionali sono parte integrante della strategia e dell’impegno della compagnia aerea nei confronti dei canadesi, collegando le comunità locali in tutto il Canada, supportando la crescita della sua rete internazionale e fornendo un prezioso contributo alle rotte di Air Canada e Air Canada Rouge“, conclude Air Canada

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Credits: Air Canada)