Etihad Airways aggiunge Damasco alla sua rete globale in crescita

Etihad Airways continua ad espandere il suo network globale con l’annuncio di una nuova destinazione in Medio Oriente, Damasco, Siria, a partire da giugno 2026.

“La nuova rotta riflette la crescente domanda da parte dei viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti e del GCC di voli diretti per Damasco. Il nuovo ponte aereo di Etihad con Damasco offre inoltre ai viaggiatori provenienti dalla Siria un accesso diretto all’emirato di Abu Dhabi. I viaggiatori beneficiano dell’accesso all’ampia rete globale di Etihad, con collegamenti senza interruzioni attraverso lo Zayed International Airport.

Il servizio per Damasco inizierà a giugno 2026 con quattro voli settimanali, operati con Airbus A320 di Etihad, con otto posti in Business Class e 150 posti in Economy, che combinano comfort, praticità e la rinomata ospitalità della compagnia aerea. La nuova rotta migliora la connettività e offre un maggiore accesso a questa destinazione di grande importanza culturale”, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Questa nuova rotta riflette il nostro impegno nel connettere le persone ai luoghi che più contano per loro. Siamo orgogliosi di espandere la nostra rete a Damasco, una delle città più importanti dal punto di vista storico e culturale al mondo, e di supportare la popolazione siriana con collegamenti diretti da e per Abu Dhabi, oltre a comode coincidenze attraverso la nostra rete globale. Con il commercio tra Emirati Arabi Uniti e Siria in continua forte crescita e con una vivace comunità siriana che contribuisce alla prosperità degli Emirati Arabi Uniti, questi nuovi voli rafforzeranno ulteriormente i nostri legami sociali, culturali ed economici”.

“Nel 2024, il commercio tra Emirati Arabi Uniti e Siria è cresciuto del 23% su base annua, raggiungendo i 2,5 miliardi di AED (680 milioni di dollari). Gli Emirati Arabi Uniti ospitano anche oltre 350.000 siriani, il cui contributo al mondo degli affari, della cultura e della società ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo della nazione. I nuovi voli rafforzeranno ulteriormente questi legami economici e approfondiranno i legami tra i due Paesi.

L’annuncio prosegue la rapida espansione di Etihad, con Damasco che è diventata la 28a nuova destinazione annunciata nell’ultimo anno.

La compagnia aerea ha aumentato il numero di passeggeri di oltre l’80% rispetto ai livelli del 2022 ed è sulla buona strada per raggiungere i 38 milioni di passeggeri all’anno entro il 2030. I nuovi servizi fanno parte della più ampia strategia di Etihad per servire le destinazioni in cui i clienti desiderano viaggiare, supportando al contempo i collegamenti economici e culturali tra Abu Dhabi e la regione più ampia”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)