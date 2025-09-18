Da aprile riparte il volo Bari – Nantes

Dal prossimo 9 aprile Bari sarà collegata a Nantes.

“Il volo, operato dalla compagnia Transavia, permetterà di ampliare il network internazionale del ‘Karol Wojtyla’ e di rispondere ad una sempre più crescente domanda da e per la Francia. La capitale dei Paesi della Loira e il capoluogo pugliese, quindi, saranno collegati due volte a settimana, ogni giovedì e domenica fino al 22 ottobre (il giovedì partenza da Nantes alle 16:50 e arrivo a Bari alle 19:20; partenza da Bari alle 20:05 e arrivo alle 22:50. Domenica: partenza da Nantes alle 6:40 e arrivo alle 9.10; partenza da Bari alle 9:55 e arrivo alle 12:40)”, afferma Aeroporti di Puglia.

“La ripresa del collegamento annunciato nel 2019 e sospeso a causa del Covid è un segnale importante di resilienza e di grande lavoro che stiamo portando avanti. Questo riavvio risponde a una domanda crescente da e verso la Francia, un mercato fondamentale per il nostro network internazionale. Grazie a questo volo, i passeggeri potranno nuovamente godere di una connessione comoda, veloce e diretta, implementando rapporti e connessioni tra Puglia e Francia. Siamo convinti che questo collegamento rappresenti un tassello fondamentale nella nostra strategia di espansione internazionale e nell’ampliamento del nostro network, che si arricchisce di un’opportunità in più per tutti i viaggiatori d’affari e turisti. Questo è solo l’inizio di un nuovo capitolo che siamo entusiasti di vivere insieme ai nostri passeggeri e che è il frutto di una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Nantes, città francese che si affaccia sull’oceano Atlantico, spesso definita la Venezia dell’ovest per i suoi tanti canali, è lo scalo ideale per chi ama visitare i Paesi della Loira, la Bretagna e la Normandia ed il volano perfetto per chi desidera raggiungere iconiche mete nel nord ovest della Francia, come Mont Saint Michel o Saint Malo.

L’aeroporto di Nantes – Atlantique si trova a poco meno di 15 chilometri dal centro della città, raggiungibile sia con bus navetta in circa 20 minuti, oppure in autobus, tram e taxi.

Il volo verrà operato da uno dei 40 Boeing 737-800 della compagnia, dalla capienza di 189 passeggeri oppure da uno dei 7 nuovi Airbus A321neo, con 232 posti”, conclude Aeroporti di Puglia.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia)