“Io volo con Neos”: on air la nuova campagna di Neos

È on air la nuova campagna pubblicitaria di Neos, compagnia aerea di Alpitour World. Cinque soggetti raccontano in modo chiaro e diretto i vantaggi di volare con Neos, grazie ai servizi che i passeggeri trovano a bordo, inclusi nel costo del biglietto.

““Io volo con Neos” è la headline di campagna: chi decide di volare con Neos sceglie di viaggiare con un volo diretto, con aerei di ultima generazione, senza pensieri e senza rinunce. Neos, infatti, include su tutte le tratte di corto, medio e lungo raggio un’offerta di servizi pensati per trasformare il viaggio dei propri ospiti in una piacevole esperienza da ricordare.

Così, ogni soggetto della campagna valorizza i plus che rendono speciale l’esperienza di volare con Neos: la connessione wi-fi disponibile su tutta la flotta, i pasti e i bagagli sempre inclusi, la comodità della Premium Class e l’accoglienza a bordo, dove il calore umano e la cortesia diventano il vero tratto distintivo della compagnia. Il payoff “Un altro modo di volare” sintetizza la reason why della campagna, posizionando Neos come una scelta di valore”, afferma Neos.

“Con la campagna ‘Io volo con Neos’ vogliamo raccontare il valore dei nostri servizi di bordo, sempre inclusi”, afferma Aldo Sarnataro, Chief Commercial Officer di Neos. “Chi vola con noi lo fa per un motivo ben preciso: avere a disposizione un’offerta di qualità, che promette un’esperienza di volo speciale. Il nostro impegno è continuare a investire nella qualità, rafforzare la fiducia e consolidare il rapporto con chi decide di affidarsi a noi. Chi sceglie Neos opta per un altro modo di volare, fatto di attenzioni, tranquillità e servizi. Questa campagna si rivolge a chi cerca qualcosa di più di un semplice volo”.

“La comunicazione è partita il 15 settembre e sarà veicolata per 8 settimane attraverso i canali digital e OOH nelle città di Milano, Roma, Verona e Torino, oltre ai circuiti cinema UCI/The Space e a otto grandi shopping mall.

Dal 22 settembre, la campagna si estenderà anche al circuito Mediamond (Totem CityLife, The Square CityLife, BAM Porta Nuova, Digital Billboard Roma) e al network Grandi Stazioni nelle principali città italiane (Milano, Roma, Verona, Bari, Napoli, Firenze, Genova e Palermo).

Parallelamente, dal 10 al 25 settembre, è attiva una speciale campagna realizzata in collaborazione con Green Graffiti e che coinvolge le città di Milano e Torino: l’iniziativa racconta la promo “Back to Summer”, che offre il 15% di sconto per volare dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 verso la gran parte delle destinazioni offerte. La promozione è supportata anche da una pianificazione digitale con campagne sponsorizzate su Meta e Google”, conclude Neos.

(Ufficio Stampa Neos – Photo Credits: Neos)