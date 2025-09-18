SAS compie un importante passo avanti riguardo le lounge: 35 nuove destinazioni in arrivo

Scandinavian Airlines sta introducendo un importante aggiornamento del suo prodotto Business Class, offrendo ai viaggiatori d’affari e ad altri clienti premium un’esperienza di viaggio migliorata.

“Grazie alla collaborazione con affermati lounge operators, SAS sta rapidamente ampliando l’accesso a lounge di alta qualità in destinazioni chiave, garantendo ai clienti comfort, servizio e soluzioni impeccabili in linea con gli standard internazionali dell’alleanza SkyTeam.

L’iniziativa rappresenta anche un passo significativo nella strategia a lungo termine di SAS per rafforzare la sua offerta premium. Integrando più lounge nella rete, la compagnia aerea sta creando un viaggio più fluido e uniforme per i viaggiatori, gettando le basi per continui miglioramenti dell’esperienza complessiva del cliente”, informa SAS.

“Si tratta di un aggiornamento completo della nostra offerta Business Class, con l’accesso alle lounge come parte fondamentale dell’esperienza”, afferma Theres Briger, Head of Onground Product at SAS. “Collaborando con lounge operators affermati, possiamo offrire rapidamente ai nostri clienti l’accesso a una rete molto più ampia in importanti destinazioni in Europa e Scandinavia. L’obiettivo è offrire circa 35 lounge aggiuntive in destinazioni aperte tutto l’anno e abbiamo già accordi in città come Bergen, Helsinki, Billund, Stavanger e Aalborg”.

“Le prime lounge dei nostri partner apriranno il 1° ottobre 2025, con l’aggiunta di ulteriori sedi nel corso dell’autunno. Sono già in corso i lavori per garantire l’accesso a destinazioni come Nizza, Malaga, Palma, Lisbona, Venezia, Firenze, Napoli, Malta, Madrid, Milano Linate, Manchester, Edimburgo, Praga, Cracovia e Keflavik“, prosegue SAS.

“La nostra ambizione è di avere il maggior numero possibile di lounge disponibili entro il 1° ottobre, pur riconoscendo che si tratta di un processo dinamico in cui i nuovi accordi saranno finalizzati passo dopo passo”, continua Briger. “Questo significa che alcune destinazioni sono già pronte, mentre altre seguiranno nel corso dell’autunno. Terremo costantemente informati i clienti sulle lounge disponibili, assicurando che possano pianificare il loro viaggio con facilità e vivere l’esperienza che si aspettano”.

“L’iniziativa si basa sulla forte integrazione di SAS nell’alleanza SkyTeam, garantendo che l’offerta ampliata di lounge si allinei perfettamente con la più ampia esperienza premium disponibile in tutta la rete.

Ecco tutti gli aeroporti in cui i passeggeri SAS avranno accesso alle lounge: Bergen, Stavanger, Helsinki, Aalborg, Malaga, Nizza, Alicante, Palma, Manchester, Gran Canaria, Barcellona, Tallinn, Billund, Danzica, Vilnius, Keflavík, Milano (Linate), Faro, Aberdeen, Edimburgo, Madrid, Bologna, Praga, Breslavia“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)