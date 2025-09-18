Tecnam presenta il P2012 Goshawk a Taiwan

Tecnam Aircraft supporta Apex Aviation Inc. nella presentazione del Goshawk Project alla Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition (TADTE) 2025.

“Il programma segna la prima fully integrated manned ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) platform sviluppata privatamente a Taiwan, basata sulla collaudata Tecnam P2012 Special Mission Platform (SMP).

Progettato per rafforzare la maritime defense resilience di Taiwan, il Goshawk Project integra il military-grade IMSAR NSP-7 Synthetic Aperture Radar e i Teledyne FLIR Star SAFIRE 380-HDc EO/IR sensors con il P2012 SMP, consentendo la sorveglianza di aree estese in qualsiasi condizione atmosferica, diurna e notturna, e l’identificazione precisa. Con distanze di rilevamento fino a 340 km e una risoluzione fino a 0,1 m, il sistema fornisce una consapevolezza persistente, anche nelle condizioni operative più difficili.

Inoltre, Apex introduce la prima airborne LiDAR Bathymetry (ALB) capability di Taiwan utilizzando l’Hexagon HawkEye-5 system. Questa tecnologia consente la mappatura ad alta densità dei fondali marini fino a 50 metri, supportando applicazioni che spaziano dalla cartografia dei canali e dallo sviluppo portuale al rilevamento di barriere coralline e relitti, all’ingegneria offshore e alla difesa nazionale”, afferma Tecnam.

“Il Goshawk project incarna la visione di Apex Aviation di diventare un nuovo tipo di partner per l’ecosistema della difesa di Taiwan, offrendo un rapido sviluppo delle capacità, un supporto conveniente e veri e propri effetti moltiplicatori di forza per il governo e gli utenti finali”, ha affermato Mr. Wilson Kao, CEO di Apex.

“La multi-mission capability dellaP2012 Special Mission Platform Series è ancora una volta dimostrata dall’integrazione di sensors and mission systems di alto livello realizzata da Apex nel P2012 Goshawk”, ha affermato Francesco Sferra, Tecnam P2012 Special Mission Platform Sales and Business Development Manager & Experimental Test Pilot.

“Grazie all’integrazione, alla convalida e all’addestramento già completati a Taiwan, la piattaforma Goshawk è oggi pienamente pronta per la missione. Apex Aviation presenterà il P2012 Goshawk a TADTE 2025 (18-20 settembre, Taipei), invitando leader governativi, stakeholder del settore e il pubblico a scoprire come il P2012 SMP sta plasmando il futuro della difesa”, conclude Tecnam.

