De Havilland Canada introduce lo Starlink In-Flight Internet sulla Dash 8 fleet

De Havilland Canada annuncia la retrofit option per Starlink in-flight internet sui suoi Dash 8-400.

“Questa innovazione offre una connessione Wi-Fi affidabile e ad alta velocità a uno degli aeromobili più versatili al mondo, stabilendo un nuovo standard per la connettività in volo nell’aviazione regionale.

Starlink sarà disponibile come ‘factory option’ tramite l’OEM Refurbishment Program di De Havilland Canada o come retrofit solution per i Dash 8-400 in servizio. L’installazione è progettata per ridurre al minimo i tempi di inattività e si integra perfettamente con gli aircraft systems esistenti”, afferma De Havilland Canada.

“Non vediamo l’ora che i nostri clienti presentino questo nuovo entusiasmante prodotto ai passeggeri nelle prossime settimane, dotando le loro flotte di Dash 8-400 di una connettività di bordo affidabile. Questo traguardo segna il primo aereo De Havilland Canada al mondo a offrire questo servizio e offrirà ai passeggeri un accesso a Internet senza interruzioni, gate-to-gate, anche quando volano in regioni remote o precedentemente poco servite”, prosegue De Havilland Canada.

“L’aggiunta di Starlink sul Dash 8-400 dimostra il nostro impegno a investire costantemente nei nostri prodotti e a fornire soluzioni all’avanguardia ai nostri clienti”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice-President, Sales and Marketing, De Havilland Canada. “Con questa tecnologia, i passeggeri possono usufruire di un accesso a Internet affidabile e ad alta velocità per lo streaming, la navigazione e altre applicazioni online in tempo reale, portando l’esperienza di volo regionale in linea con le aspettative dei viaggiatori di oggi”.

“Con milioni di passeggeri in tutto il mondo, il Dash 8 continua a essere un pilastro dei viaggi regionali, noto per le sue performance, l’affidabilità e la sostenibilità. Quest’ultimo miglioramento rafforza ulteriormente la sua posizione come aircraft of choice per regional operations moderne e connesse”, conclude De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)