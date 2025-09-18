Travel Hashtag: a Venezia un’edizione speciale per il Trade in collaborazione con Turkish Airlines

Travel Hashtag, il format di networking con 20 edizioni realizzate e un fitto programma internazionale alle porte, è tornato con una “Special Edition” dal titolo “Luxury, comfort and sustainability above and below the clouds”.

“Organizzato in collaborazione con Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso il maggior numero di Paesi nel mondo, l’evento ha coinvolto esperti del settore, tra cui agenzie di viaggio e tour operator specializzati in destinazioni a lungo raggio e con una clientela di riferimento alto spendente, nonché professionisti del business travel e MICE”, afferma Turkish Airlines.

“Nella splendida cornice delle Sala Apollinea Grande, abbiamo discusso l’evoluzione della domanda di alta gamma in risposta alle nuove esigenze dei viaggiatori contemporanei, sia nel contesto del leisure che del business travel”, ha dichiarato Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag. “Inoltre, abbiamo approfondito le più recenti tendenze emergenti nel settore dell’aviazione e come queste stiano trasformando l’esperienza di viaggio, integrando comfort e sostenibilità”.

“In tarda mattinata, dopo i saluti di rito, c’è stata una panel discussion dal titolo “Reshaping Comfort in Leisure Travel” che ha visto la partecipazione di Alberto Alberi – Travel Experience Manager Gruppo Gattinoni, Sandro Botticelli – Marketing Manager Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, Francesco Olivetti – Managing Director Bassani Group e Massimiliano Zanardi – General Manager Bvlgari Resort Bodrum.

Nel primo pomeriggio, dopo un networking lunch, spazio al talk “Maximizing Corporate Travels” con la partecipazione di Daniele Aulari – Director Western Europe Airplus, Paolo Bertola – Commercial & Service Delivery Director Aci Blueteam, Antonio Carlucci – Chief Business Officer Bizaway e Filippo Galbiati – Industry Relations Manager Cisalpina Tours”, prosegue il comunicato.

“Siamo felici di collaborare a questa iniziativa speciale di Travel Hashtag concepita per il travel trade italiano e in programma in una location prestigiosa come quella del Teatro La Fenice di Venezia”, ha commentato Harun Bastürk, Director di Turkish Airlines. “Nell’ambito del nostro focus strategico sul mercato italiano, poniamo l’accento sul coinvolgimento delle agenzie di viaggio, dei tour operator e delle travel management companies locali attraverso eventi di networking di alto profilo come questo, con l’obiettivo di consolidare le relazioni e svilupparne di nuove”.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)