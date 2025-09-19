“Above & Beyond”: seconda stagione del podcast Lufthansa

Lufthansa informa: “Come affronta una compagnia aerea un secolo ricco di successi e sfide? In che modo le innovazioni tecnologiche plasmano la trasformazione di una flotta, dagli aerei a elica alla visione di un futuro a basse emissioni? Come si sviluppa un route network, partendo da poche destinazioni e ora collegando il mondo? Come ha fatto Lufthansa a diventare un’icona dell’aviazione in oltre 100 anni?

La seconda stagione del Lufthansa podcast “Above & Beyond” accompagna gli ascoltatori in un viaggio attraverso 100 anni di storia della compagnia, con approfondimenti entusiasmanti sul passato, il presente e il futuro della più grande compagnia aerea tedesca. Che si tratti di traguardi tecnologici o dell’esperienza di viaggio del futuro, ognuno dei cinque nuovi episodi apre un capitolo della storia di Lufthansa e passa la parola a chi lo sta scrivendo”.

“Sulla scia del successo della prima stagione dello scorso anno, la conduttrice Anja Heyde dedica la seconda stagione ai 100 anni di storia del Lufthansa brand. Ascolta le storie di sviluppatori con grandi idee, parla con storici e dipendenti di lunga data di momenti toccanti, traguardi tecnologici e nuove prospettive”, prosegue Lufthansa.

“La nostra seconda stagione mostra quanto sia poliedrica Lufthansa: ieri, oggi e domani. Vogliamo raccontare storie accattivanti che piacciano ai nostri dipendenti e agli appassionati di aviazione di tutto il mondo”, spiega Sonja Seipke, Head of News & Stories Lufthansa Airlines. “Above & Beyond mira a sorprendere, contestualizzare e ispirare, con voci altrimenti inascoltate e con prospettive entusiasmanti sulla nostra affascinante Lufthansa”.

“Il podcast “Above & Beyond” è disponibile dal 16 settembre 2025 su https://www.lufthansagroup.com/en/lufthansa-podcast/above-beyond.html e su tutte le principali piattaforme come Spotify e Apple Podcast. Nuovi episodi vengono pubblicati ogni due settimane in tedesco e inglese.

La storia di Lufthansa inizia nel 1926, con un libro, un’idea e un sogno: volare. L’archivio della compagnia aerea contiene il primo registro azionario manoscritto e stoviglie di bordo degli anni ’50. Nell’episodio 1 l’Archivist Luisa Schürmann e il suo predecessore Carola Kapitza ci accompagnano in un viaggio attraverso 100 anni di storia dell’aviazione e ci raccontano come i documenti diventino storie viventi”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits- Lufthansa)