Embraer presenta il KC-390 Millennium demonstrator aircraft con una nuova visual identity

Embraer ha presentato la nuova visual identity del KC-390 Millennium demonstrator aircraft. L’evento, tenutosi a Confins, Minas Gerais, si è svolto presso gli stabilimenti di GOL Aerotech, dove il velivolo ha ricevuto la sua nuova livrea.

“Questa presentazione celebra l’andamento estremamente positivo del programma KC-390 attraverso una nuova e accattivante identità visiva, che riflette le caratteristiche che hanno portato il Millennium a consolidare la sua posizione di leader globale nel medium segment of military tactical transport”, afferma Embraer.

“Questa nuova identità visiva rappresenta una pietra miliare nella storia del KC-390 Millennium, il multi-mission aircraft del XXI secolo. La sua imbattibile combinazione di velocità, agilità, robustezza, affidabilità, tecnologia ed efficienza, unica nel segmento, non solo rafforza le capacità dei suoi operatori, ma promuove anche l’interoperabilità strategica tra le nazioni alleate”, ha affermato Bosco da Costa Júnior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Spinta dal crescente interesse globale per il KC-390 Millennium, Embraer Defense & Security intensificherà le attività di marketing e le dimostrazioni presso i potenziali clienti utilizzando la nuova identità visiva, con la prima apparizione internazionale prevista entro la fine di quest’anno.

La verniciatura del demonstrator aircraft presso gli stabilimenti di GOL Aerotech apre la possibilità di verniciare in futuro anche i velivoli dei clienti, oltre all’espansione della capacità produttiva di Embraer per soddisfare la domanda globale per il KC-390“, prosegue Embraer.

“Dall’entrata in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, con la Portuguese Air Force nel 2023 e con l’Hungarian Air Force nel 2024, il KC-390 Millennium ha dimostrato la sua capacità, la sua affidabilità e le sue performance. L’attuale flotta operativa ha dimostrato un mission completion rate superiore al 99%, evidenziando un’eccezionale produttività nella sua categoria. Ad oggi, questo 21st-century aircraft è stato scelto da 11 Forze Aeree in tutto il mondo, tra cui otto paesi europei.

Il KC-390 Millennium può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano. È in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, come medical evacuation, search and rescue (SAR), firefighting and humanitarian missions, e di operare su piste temporanee o non asfaltate. Il KC-390, ha già dimostrato la sua aerial refueling capacity sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)