Emirates dà il benvenuto al suo primo retrofitted Boeing 777 in Africa

In seguito all’avanzata distribuzione del retrofitted Boeing 777 a Cape Town e Johannesburg il mese scorso, Emirates ha organizzato una visita guidata del fully refreshed aircraft.

“La compagnia aerea ha presentato le sue cabine di nuova generazione, caratterizzate dal design più sofisticato e dal debutto in Sudafrica dell’acclamata Premium Economy Cabin. Johannesburg e Cape Town sono le prime destinazioni in Africa ad essere servite dal Boeing 777 di Emirates rimodernato, a dimostrazione del costante impegno della compagnia aerea nei confronti del Sudafrica.

Erano presenti i principali stakeholder del settore dell’aviazione e del turismo sudafricano, tra cui Wrenelle Stander, CEO of Wesgro in Cape Town e Poppy Khoza, Director General South African Civil Aviation Authority in Johannesburg, insieme a Rashid Alardha, Emirates Vice President Commercial Operations, Sub-Saharan Africa e Afzal Parambil, Regional Manager for Southern Africa, Emirates”, afferma Emirates.

Commentando l’arrivo del nuovo Boeing 777, Afzal Parambil ha dichiarato: “Mentre celebriamo trent’anni di servizio in Sudafrica, il nostro impegno a portare sul mercato le ultime novità e il meglio è incrollabile. Nel corso degli anni abbiamo costruito solidi rapporti con i nostri clienti e siamo orgogliosi di avere un’altissima percentuale di passeggeri abituali, in particolare sui voli a lungo raggio verso destinazioni in Estremo Oriente e in Europa. L’arrivo del nostro Boeing 777 rinnovato, il primo in Africa, migliorerà ulteriormente l’esperienza di questi passeggeri, con l’introduzione della Premium Economy e della nostra nuova esperienza in Business Class. Non vediamo l’ora di accogliere presto i viaggiatori provenienti dal Sudafrica sul rinnovato Boeing 777 di Emirates”.

“Il refurbished four-class Emirates Boeing 777 presenta interni rinnovati con nuovi elementi di design, tra cui moderne palette di colori, motivi Ghaf Tree appositamente progettati e finiture in legno in tutte le cabine. Ogni aereo include 260 Economy seats di ultima generazione, 24 posti in Premium Economy, 38 posti in Business Class con configurazione 1-2-1 e 8 First Class Suites.

L’Economy Class è caratterizzata da interni in un rilassante blu oceano e soffitti alti, che offrono una maggiore sensazione di spazio e luminosità. La cabina è dotata di sedili di ultima generazione con ampio spazio per le gambe, per garantire che il comfort sia la massima priorità.

Il fiore all’occhiello è la Premium Economy di Emirates, che introduce per la prima volta in Sudafrica questa cabina tanto apprezzata. Rendendo i viaggi di lusso più accessibili a un pubblico più ampio, la Premium Economy offre un’esperienza simile alla Business Class di molte compagnie aeree, con ampi sedili reclinabili in pelle con poggiagambe e poggiapiedi completi e poggiatesta regolabili. Dispone di prese di ricarica integrate, un tavolino da cocktail laterale con finitura in legno, uno schermo TV da 13,3 pollici, un cuscino e una coperta di grandi dimensioni, amenity kits gratuiti su voli selezionati e uno spumante esclusivo a livello mondiale: Chandon Vintage Brut 2017.

Anche la cabina Business Class del Boeing 777 di Emirates è stata riprogettata, con sedili disposti in una configurazione 1-2-1 per offrire privacy, accesso al corridoio e spazio per lavorare, rilassarsi e concedersi un riposo ristoratore. Ogni sedile è rivestito in pelle color champagne, in linea con quelle del più recente A380 di Emirates, con cuciture dettagliate e morbidi poggiatesta imbottiti.

Descritte come una camera d’albergo nel cielo, le First Class Suites di Emirates mantengono i massimi livelli di comfort, privacy e lusso che i passeggeri si aspettano da Emirates e ora offrono interni rinnovati”, prosegue Emirates.

“Avviato a novembre 2022, il retrofit programme di Emirates da 5 miliardi di dollari è uno dei più grandi programmi noti del settore, con 219 A380 e Boeing 777 destinati a un ammodernamento completo per migliorare l’esperienza di bordo dei passeggeri.

Questo monumentale progetto è gestito interamente in-house da Emirates Engineering, con oltre 270 ingegneri e tecnici che lavorano 24 ore su 24, dedicando oltre 1.800 ore di lavoro al giorno per portare ogni aeromobile a un completamento impeccabile. Ad oggi, 67 aeromobili sono usciti da Emirates Engineering: 32 A380 e 35 Boeing 777.

Una volta completato, Emirates avrà installato 8.512 Premium Economy seats di nuova generazione, 2.034 First Class Suites rinnovate, 12.720 upgraded Business Class seats con configurazioni completamente nuove e 68.364 Economy Class seats completamente rinnovati”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)