ITA Airways: usciti dall’hangar i primi due aeromobili ad esibire sulla livrea il logo distintivo Star Alliance

ITA Airways informa: “Sono usciti oggi dall’hangar i primi due aeromobili di ITA Airways ad esibire sulla livrea il logo distintivo Star Alliance. Si tratta di un Airbus A320 e un Airbus A220-300, che verranno seguiti nei prossimi mesi da altri esemplari della flotta della Compagnia”.
“L’introduzione del nuovo logo Star Alliance rientra nelle attività che la Compagnia sta implementando per soddisfare i requisiti richiesti nell’ambito del processo di adesione a Star Alliance, la più grande alleanza aerea globale, che si concluderà all’inizio del 2026 con l’ingresso ufficiale di ITA Airways come membro effettivo”, prosegue ITA Airways.
“L’ingresso di ITA Airways nell’Alleanza rappresenta un passo significativo nella crescita di ITA Airways che offrirà ai propri passeggeri numerosi privilegi e benefici derivanti dal più grande network di compagnie aeree al mondo”, conclude ITA Airways.
(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)