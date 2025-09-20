News Brevi – 20.09.2025

AEROPORTO DI CATANIA: FAST TRACK E VIP LOUNGE DISPONIBILI ONLINE – L’Aeroporto di Catania informa: “L’Aeroporto di Catania continua a investire in innovazione digitale e servizi dedicati ai passeggeri. Da oggi è attivo il nuovo e-commerce che consente di acquistare in pochi semplici passaggi, sia dal sito che dall’App ufficiale, i servizi Fast Track e VIP Lounge. Un modo veloce, pratico e sicuro per organizzare al meglio la propria esperienza di viaggio, ancora prima di arrivare in aeroporto. L’attivazione dell’e-commerce rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione dei servizi aeroportuali, con l’obiettivo di offrire strumenti sempre più pratici e vicini alle esigenze dei viaggiatori”. “Con il servizio Fast Track si ha accesso a un varco prioritario per i controlli di sicurezza, riducendo i tempi di attesa e semplificando il percorso in aeroporto. Un vantaggio ideale per chi viaggia spesso o per chi ha poco tempo a disposizione. Con la VIP Lounge si può il volo in un ambiente esclusivo, pensato per offrire il massimo comfort. Spazi accoglienti, relax, connessione Wi-Fi, snack e bevande a disposizione: tutto ciò che serve per trasformare l’attesa in un momento piacevole e rilassante. Una scelta ideale sia per chi viaggia per lavoro che per chi vuole iniziare la vacanza nel migliore dei modi. Visitare le sezioni dedicate nel sito o scaricare l’App per scoprire il nuovo e-commerce con Fast Track e VIP Lounge”, conclude l’Aeroporto di Catania.

AIR CANADA ANNUNCIA CAMBIAMENTI AL SUO REGIONAL NETWORK – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato modifiche al suo regional network, che includono nuovi voli che collegano Ottawa sia a Fredericton che a Moncton a partire dal 15 dicembre 2025 e voli diretti da Vancouver a Fort McMurray a partire dal 2 dicembre 2025. La compagnia aerea aumenterà anche i voli da Toronto a Sudbury a partire dal 1° febbraio 2026. Tutti i voli saranno operati con aeromobili Air Canada Express Q400. I voli sono ora disponibili per l’acquisto su aircanada.com, tramite i Contact Centre di Air Canada e tramite le agenzie di viaggio”. “Air Canada sta diversificando il suo domestic regional network questo autunno per capitalizzare la domanda di viaggi nei mercati in crescita. Le nostre nuove rotte per Ottawa collegheranno la National Capital Region a due aree in espansione del Nuovo Brunswick: la sua capitale, Fredericton, e Moncton, l’area urbana più grande e in più rapida crescita della provincia. Abbiamo progettato strategicamente questi voli per il New Brunswick per effettuare coincidenze a Ottawa da e per il nostro domestic and sun network, offrendo ulteriori opzioni di viaggio”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, and President, Cargo at Air Canada. “L’aggiunta di voli diretti da Fort McMurray a Vancouver e di ulteriori voli da Sudbury a Toronto collegherà questi aeroporti direttamente ai nostri hub di Vancouver e Toronto, offrendo ai viaggiatori d’affari una moltitudine di opzioni di collegamento attraverso la nostra rete globale”.

L’AMERICAN EDUCATION FOUNDATION HA ASSEGNATO QUASI UN MILIONE DI DOLLARI IN BORSE DI STUDIO QUEST’ANNO – American Airlines: “L’istruzione cambia la vita e a volte l’eredità di intere famiglie. Per Skylar Yoder, figlia di Jason Yoder, storico American Airlines Technical Crew Chief, quattro borse di studio dell’Education Foundation hanno contribuito ad aprire la strada a una laurea della Ivy League presso la Cornell University, un master al King’s College di Londra e una carriera nella sicurezza informatica globale. Quest’anno la Fondazione ha assegnato quasi 1 milione di dollari in borse di studio a 364 studenti, supportando futuri leader che intraprendono percorsi di carriera diversificati. Tra i beneficiari 90 sono studenti universitari di prima generazione, che stanno scrivendo un nuovo capitolo per le loro famiglie”. “Il nostro scopo è prenderci cura delle persone nel loro percorso di vita e questo include aiutare i membri del nostro team e le loro famiglie a raggiungere il loro pieno potenziale”, ha affermato Julie Rath, American’s Senior Vice President of Global Airports, Contact Centers and Inflight Dining Operations and Education Foundation board member. “Stiamo creando percorsi non solo verso l’istruzione, ma anche opportunità per tutte le generazioni”. “La Fondazione ha assegnato borse di studio da 2.500 dollari a studenti universitari a tempo pieno idonei presso qualsiasi college, università o programma professionale accreditato in tutto il mondo, con un ulteriore contributo di 1.000 dollari per gli studenti universitari di prima generazione a supporto del loro percorso unico. Per l’anno accademico 2025-2026, i beneficiari delle borse di studio provenivano da otto paesi, tra cui Stati Uniti, Belize, Canada, Repubblica Dominicana, Giamaica, Messico, Nuova Zelanda e Perù. Le candidature per l’anno accademico 2026-2027 si aprono a gennaio”, conclude American.

DELTA: VIRGINIE DURR E’ STATA INSIGNITA DELLA LEGION D’ONORE FRANCESE – Delta informa: “Negli ultimi quattro anni, il Normandy Legacy Flight di Delta ha riportato i veterani della Seconda Guerra Mondiale sulle spiagge della Normandia, in Francia, un programma che è nato e continua a prosperare grazie alla visione e alla passione di Virginie Durr, enterprise sales manager for Delta, originaria della Normandia e responsabile del progetto. Durante una cerimonia tenutasi questa settimana al Delta Flight Museum, Virginie ha ricevuto la Legion d’Onore francese, la più alta onorificenza francese, per il suo ruolo nel lancio di questo programma unico nel suo genere che commemora l’anniversario dello sbarco in Normandia, onora l’eredità di questi eroi e forma le nuove generazioni. Alla presenza della sua famiglia, degli amici, dei colleghi di Delta, dei colleghi francesi, dei veterani della Seconda Guerra Mondiale e dei partner del Normandy Legacy Flight, la cerimonia ha reso omaggio alla dedizione, alla leadership e alla perseveranza di Virginie nel rendere questa iniziativa una realtà”. “Mentre celebriamo il nostro Centenario, abbiamo raggiunto traguardi importanti nel corso dell’anno per celebrare tutte le persone e le opportunità che hanno dato origine al nostro successo”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta, durante la cerimonia. “E Virginie, sei proprio lì, in cima alla lista”. “Il premio è stato formalmente consegnato a Virginie dall’Ambasciatore di Francia Philippe Étienne, che ha elogiato i suoi sforzi e ha riflettuto sulle commemorazioni particolarmente memorabili dell’80° anniversario del D-Day nel 2024”, conclude Delta.

GE AEROSPACE: I DIPENDENTI RAPPRESENTATI DA UAW RATIFICANO I NUOVI FIVE-YEAR CONTRACT – GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha annunciato che i nuovi five-year agreements sono stati ratificati dai dipendenti rappresentati da UAW, rendendo effettivi i nuovi accordi locali e completando il processo di negoziazione sindacale”. Christian Meisner, Chief Human Resources Officer, GE Aerospace, ha dichiarato: “GE Aerospace è lieta di aver stipulato accordi che riconoscono il nostro impegno nei confronti dei nostri dipendenti e delle loro famiglie nell’area metropolitana di Cincinnati. Con questi contratti in vigore, non vediamo l’ora che i nostri dipendenti rappresentati da UAW tornino al lavoro e riprendano le normali attività, continuando a fornire servizi ai nostri clienti e a promuovere il nostro successo comune”. “Le trattative tra i leader della UAW e GE Aerospace sono iniziate ufficialmente il 31 luglio 2025 a Evendale, Ohio. I nuovi contratti che coprono i siti di Evendale, Ohio ed Erlanger, Kentucky, sono in vigore fino al 15 settembre 2030”, conclude GE Aerospace.