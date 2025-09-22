ACI World promuoverà le priorità degli aeroporti alla 42a Assemblea ICAO a Montreal

Airports Council International (ACI) World promuoverà le priorità degli aeroporti alla International Civil Aviation Organization (ICAO) 42nd Assembly in Montreal (23 settembre-3 ottobre), invitando le autorità di regolamentazione a promuovere operazioni più sicure, viaggi senza intoppi, percorsi a zero emissioni nette e una connettività più forte, mentre la domanda di viaggi aerei continua a crescere.

L’Assemblea ICAO riunisce oltre 2.000 leader di governi e autorità dell’aviazione civile per definire politiche, priorità e standard internazionali che regolano il settore dell’aviazione civile.

“Con un traffico passeggeri che dovrebbe raddoppiare fino a raggiungere i 18,9 miliardi entro il 2047, gli aeroporti devono avere voce in capitolo all’Assemblea ICAO, il forum globale di riferimento per l’aviazione internazionale, dove si definisce la direzione del settore”, ha dichiarato ACI World Director General Justin Erbacci. “Le nostre proposte propongono soluzioni pratiche e collaborative per migliorare l’esperienza dei passeggeri, rafforzare la sicurezza e consentire ai benefici socioeconomici dell’aviazione di prosperare nelle comunità di tutto il mondo”.

“Con il tema “Transform airports, empower aviation and connect the world”, ACI presenterà sei posizioni chiave (ovvero documenti di lavoro) volte a promuovere operazioni più sicure, viaggi senza interruzioni, percorsi a zero emissioni nette e una connettività più forte.

“I risultati dell’Assemblea ICAO influenzano le strategie nazionali e i contesti normativi in tutte le regioni. L’impegno di ACI sostiene un futuro in cui gli aeroporti siano in grado di decarbonizzare attraverso l’accesso alle energie rinnovabili, i passeggeri beneficino di un’esperienza senza interruzioni e la connettività aerea si espanda, offrendo benefici socioeconomici tangibili per le persone e le comunità di tutto il mondo”, afferma ACI World.

“Secondo l’ultimo report “Aviation: Benefits Beyond Borders” dell’Air Transport Action Group (ATAG), l’aviazione sostiene 86,5 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo e contribuisce per 4,1 trilioni di dollari al PIL globale (il 3,9% del PIL globale), sottolineando il ruolo essenziale del settore per l’occupazione, il commercio e la prosperità globale”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)