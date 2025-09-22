Wizz Air nominata Compagnia Aerea Sostenibile dell’Anno 2025 agli Airline Economics Sustainability Awards

Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia di essere stata premiata come Compagnia Aerea Sostenibile dell’Anno 2025 al Gala degli Airline Economics Sustainability Awards.

I premi annuali, organizzati da Airline Economics, celebrano i leader del settore dell’aviazione nell’ambito della gestione ambientale, dell’innovazione e del benessere sociale attraverso le loro iniziative nel periodo di 12 mesi fino alla fine di agosto 2025. I vincitori sono stati selezionati attraverso i risultati di un sondaggio a livello industriale con dati approfonditi su sostenibilità ed emissioni forniti da Estuaire, in collaborazione con i team editoriali e di Airline Economics Plus.

La giuria ha lodato Wizz Air per i suoi progressi misurabili nella riduzione del carbonio, la trasparenza nella rendicontazione e l’ambizioso piano per raggiungere l’obiettivo Net Zero entro il 2050, presentato nell’aprile di quest’anno. La giuria ha sottolineato la trasparenza della rendicontazione di Wizz Air, l’investimento in aerei a basso consumo di carburante e le strategie operative che danno priorità alla performance ambientale”.

“I Sustainability Awards sono una testimonianza del crescente impegno dell’industria aerea verso la decarbonizzazione,” ha dichiarato Victoria Tozer-Pennington, Editor e co-fondatrice di Airline Economics. “Siamo orgogliosi di mettere in luce le aziende e gli individui che non solo stanno fissando obiettivi ambiziosi, ma stanno anche ottenendo risultati concreti.”

Dorottya Durucsko, Head of Government Affairs and Sustainability di Wizz Air, ha affermato: “Siamo onorati di ricevere il premio di Compagnia Aerea Sostenibile dell’Anno 2025. Questo riconoscimento testimonia la dedizione dei nostri colleghi e i progressi che stiamo compiendo nel nostro percorso verso il Net Zero. Continueremo a investire in nuove tecnologie per gli aeromobili, a collaborare per aumentare la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione e a promuovere la riforma dello spazio aereo. Il riconoscimento da parte di Airline Economics e Estuaire rafforza la nostra convinzione di essere sulla strada giusta per rafforzare l’ecosistema dell’aviazione”.

“Durante l’anno fiscale 2025, l’intensità delle emissioni di Wizz Air è stata di 52,2 grammi di CO2 per passeggero per chilometro. La compagnia aerea gestisce una delle flotte più giovani al mondo, con oltre il 70% di aeromobili Airbus A321neo ultra-efficienti con un’età media di 4,5 anni, integrando varie tecnologie che consentono ulteriori risparmi di carburante. Con l’obiettivo di ridurre l’intensità di carbonio del 25% entro il 2030 e l’aspirazione di alimentare il 10% dei suoi voli con SAF entro lo stesso anno, la strategia a lungo termine di Wizz Air si basa su voli (riduzione del 30% delle emissioni grazie alla nuova tecnologia degli aerei e al rinnovo della flotta), carburante (riduzione del 53% delle emissioni grazie al SAF) e impronta (riduzione del 4% delle emissioni grazie alla modernizzazione della gestione del traffico aereo)”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)