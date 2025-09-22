Etihad Airways nominata Five-Star Global Airline dalla Airline Passenger Experience Association per il 2026

Etihad Airways è stata nuovamente riconosciuta come Five-Star Global Airline dalla Airline Passenger Experience Association (APEX) per il 2026. Questa prestigiosa valutazione si basa interamente sul feedback dei passeggeri delle compagnie aeree.

“La valutazione è stata annunciata ufficialmente l’11 settembre durante la cerimonia di premiazione APEX/IFSA, tenutasi durante l’APEX/IFSA Global EXPO a Long Beach, California. Quasi un milione di voli di quasi 600 compagnie aeree in tutto il mondo sono stati valutati dai passeggeri utilizzando una scala a cinque stelle, con risultati certificati in modo indipendente da una società di revisione esterna professionale”, afferma Etihad.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati nuovamente riconosciuti come una compagnia aerea globale a cinque stelle. Questo riconoscimento è particolarmente significativo perché ci viene direttamente dai nostri ospiti, la cui fiducia e fedeltà ci ispirano ogni giorno. In Etihad, ci impegniamo a offrire un servizio di livello mondiale che rifletta la calorosa ospitalità emiratina della nostra casa ad Abu Dhabi, e continueremo a stabilire nuovi standard di eccellenza nel settore dei viaggi aerei”.

“Questo riconoscimento arriva mentre Etihad continua ad espandere la sua rete e a migliorare la sua pluripremiata esperienza di viaggio in tutte le classi, dall’esclusiva three-room suite, The Residence, alle classi First, Business ed Economy.

Etihad ha recentemente introdotto un nuovo tipo di aeromobile, l’Airbus A321LR, che sta ridefinendo le aspettative di volo su aeromobili single-aisle. Progettato pensando al comfort di un widebody, l’aeromobile offre agli ospiti un’esperienza di viaggio di livello superiore sulle rotte a corto e medio raggio. L’aeromobile è dotato di esclusive First Suite con porte scorrevoli per la massima privacy, Business seats completamente reclinabili con vista finestrino e di una Economy di ultima generazione con touchscreen 4K.

Oltre al design di cabina all’avanguardia, l’A321LR è dotato della più recente connettività Wi-Fi ad alta velocità, che consente agli ospiti di rimanere connessi senza interruzioni durante il viaggio. Oltre al pluripremiato intrattenimento di bordo e al servizio personalizzato di Etihad, l’A321LR garantisce ai viaggiatori un’esperienza a cinque stelle, sia sui voli a lungo raggio che su quelli regionali”, prosegue Etihad.

“APEX/IFSA Global EXPO è l’evento leader del settore aereo dedicato all’esperienza dei passeggeri, che riunisce compagnie aeree, fornitori e partner per celebrare l’innovazione e l’eccellenza nel settore dei viaggi”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)